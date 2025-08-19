Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho: Nice'e karşı oynamayı tercih ederdim

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/fenerbahce-teknik-direktoru-mourinho-nicee-karsi-oynamayi-tercih-ederdim-1098699385.html
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik... 19.08.2025, Sputnik Türkiye
Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu öncesi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho basınla buluştu.Toplantıda konuşan Mourinho, “Benfica, Feyenoord’dan çok daha güçlü. Daha iyi oynamamız gerekiyor. Güçlü oyuncuları ve iyi bir antrenörleri var. Bir Şampiyonlar Ligi ekibiyle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye Ligi’nden farklı dinamikler taşıdığını vurgulayan Mourinho, ekonomik ve marka anlamında büyük faydalar sağlayacağını kaydetti. Ayrıca Mert Müldür’ün sakatlık durumuna ilişkin, oyuncunun iyi hissettiğini ve maçta forma giyebileceğini açıkladı.Kerem Aktürkoğlu hakkında da konuşan Portekizli teknik adam, “Kerem yarın oynarsa Benfica için oynayacak. Şu an Fenerbahçe oyuncusu olarak düşünemem” dedi. Mourinho, geçmişte Benfica’ya karşı aldığı sonuçların tamamen tesadüf olduğunu ve şu anki takımla kıyaslanamayacağını sözlerine ekledi.Mourinho, “Benfica yerine Nice’e karşı oynamayı tercih ederdim. Bence biz Nice’i elerdik. Benfica’ya karşı daha zor bir mücadele olacak ama elimizden geleni yapacağız” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.
18:20 19.08.2025 (güncellendi: 18:21 19.08.2025)
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, takımının Benfica karşısında vereceği mücadeleyi değerlendirirken, eşleşmede kendisinin Benfica yerine Nice'le karşılaşmayı tercih edeceğini belirtti.
Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu öncesi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho basınla buluştu.
Toplantıda konuşan Mourinho, “Benfica, Feyenoord’dan çok daha güçlü. Daha iyi oynamamız gerekiyor. Güçlü oyuncuları ve iyi bir antrenörleri var. Bir Şampiyonlar Ligi ekibiyle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.
Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye Ligi’nden farklı dinamikler taşıdığını vurgulayan Mourinho, ekonomik ve marka anlamında büyük faydalar sağlayacağını kaydetti. Ayrıca Mert Müldür’ün sakatlık durumuna ilişkin, oyuncunun iyi hissettiğini ve maçta forma giyebileceğini açıkladı.
Kerem Aktürkoğlu hakkında da konuşan Portekizli teknik adam, “Kerem yarın oynarsa Benfica için oynayacak. Şu an Fenerbahçe oyuncusu olarak düşünemem” dedi. Mourinho, geçmişte Benfica’ya karşı aldığı sonuçların tamamen tesadüf olduğunu ve şu anki takımla kıyaslanamayacağını sözlerine ekledi.
Mourinho, “Benfica yerine Nice’e karşı oynamayı tercih ederdim. Bence biz Nice’i elerdik. Benfica’ya karşı daha zor bir mücadele olacak ama elimizden geleni yapacağız” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.