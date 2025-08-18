https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/fenerbahce-benfica-maci-ne-zaman-saat-kacta-ve-hangi-kanalda-yayinlanacak-1098661951.html
Fenerbahçe Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak isteyen Fenerbahçe, play-off turunda Benfica ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, 3. eleme turunda Feyenoord’u geçerek play-off bileti alırken, Benfica ise Fransız ekibi Nice’i her iki maçta da 2-0 mağlup ederek tur atladı.Taraftarların heyecanla beklediği karşılaşmada temsilcimiz avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Portekiz temsilcisi ise İstanbul’dan iyi bir sonuçla ayrılarak rövanş için elini güçlendirmek istiyor.İlk maç İstanbul’daPlay-off turunun ilk karşılaşması, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de İstanbul’da oynanacak. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen maç, Kadıköy’de büyük bir futbol şölenine sahne olacak.Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta?Fenerbahçe – Benfica maçı, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de Ülker Stadyumu’nda oynanacak.Fenerbahçe – Benfica maçı hangi kanalda yayınlanacak?Şampiyonlar Ligi play-off turundaki kritik mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.Benfica – Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman?İlk maçın ardından iki ekip, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de Portekiz’de rövanş mücadelesine çıkacak. Rövanşta tur atlayan takım, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.
