https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/abd-ogrenci-vizesi-randevularini-durduruyor-iddiasi-sosyal-medya-incelemesi-planliyor-1096579037.html

ABD, öğrenci vizesi randevularını durduruyor iddiası: Sosyal medya incelemesi planlıyor

ABD, öğrenci vizesi randevularını durduruyor iddiası: Sosyal medya incelemesi planlıyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi, öğrenci vize başvurularında 'sosyal medya üzerinden incelenmesini' genişletmeye hazırlanırken büyükelçiliklere öğrenci... 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T09:37+0300

2025-05-28T09:37+0300

2025-05-28T09:38+0300

dünya

harvard üniversitesi

marco rubio

gazze

donald trump

filistin

abd

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun tüm büyükelçilik ve konsolosluk birimlerine, mevcut başvurularla ilgili "daha fazla sosyal medya bilgisi toplanıncaya kadar" öğrenci vizeleri için yeni randevu tarihi oluşturmayı durdurma talimatı verdiği bilgisi dünya gündemine oturdu.Rubio'nun talimatında öğrenci ve yabancı değişim vizeleri için sosyal medya incelemesinin artırılacağı ve bunun büyükelçilikler ile konsolosluklar için "önemli etkileri" olacağı belirtildi.Avrupa basınında yer alan ve manşetten verilen haberlere göre Rubio'nun imzaladığı belgede, vize başvurusunda bulunan öğrencilerin sosyal medya hesaplarında tam olarak nelerin inceleneceği belirtilmezken, "teröristleri uzak tutmayı ve antisemitizmle mücadeleyi amaçlayan" yürütme kararlarına atıfta bulunuldu.'Ülkeye gelenlerin kim olduğunu inceleme sürecini çok ciddiye alıyoruz'Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada öğrenci vizeleriyle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi "Ülkeye gelenlerin kim olduğunu inceleme sürecini çok ciddiye alıyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.ABD'nin prestijli üniversitelerinin kampüslerinde öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edilmiş ve bu durum göreve gelen Trump'ın gündemine oturmuştu. Donald Trump yönetimi, bir süredir özellikle Harvard Üniversitesi gibi "antisemitizme izin vermekle" suçladığı seçkin üniversiteleri hedef alan açıklamalar yapıyordu. Trump yönetimi ayrıca üniversitelere sağlanan yüz milyonlarca dolarlık fonu dondurdu ve öğrencileri sınır dışı etmek için harekete geçerken binlerce kişinin de vizesini iptal etti. Bu eylemlerin birçoğu mahkemeler tarafından engellendi.Söz konusu üniversitelere maddi yaptırımlar uygulayan yönetim, aynı zamanda Filistin gösterilerine destek verdikleri gerekçesiyle birçok yabancı öğrencinin göçmenlik polisleri tarafından gözaltına alınmasıyla sonuçlanacak uygulamalara izin veren kararları yürürlükte tutuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/harvard-hakkinda-irka-dayali-ayrimcilik-iddiasiyla-sorusturma-baslatildi-1095761172.html

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filistin

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harvard üniversitesi, marco rubio, gazze, donald trump, filistin, abd