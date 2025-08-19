Eşini öldürüp 9 ay küvette saklamıştı: Firari kadın yıllar sonra yakalandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/esini-oldurup-9-ay-kuvette-saklamisti-firari-kadin-yillar-sonra-yakalandi--1098694654.html
Kırıkkale'de 2007 yılında kocası Özgür Sungur'a öldüren ve cesedi kokmaması için 9 ay evindeki banyodaki küvette naylona sarılı olarak saklayan firarı kadın yakalandı. Konya'da yakalanan kadın hakkında 18 yıl 8 y 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.
Polis şüphe üzerine durdurdu gerçek ortaya çıktı
Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dere Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kadını durdurdu. Kadın, başka biri adına düzenlenmiş eski tip kimlik kartını ibraz etti. Kimliğin sahte olduğundan şüphelenen ekipler, parmak izi sorgusunda kadının F.S. (51) olduğunu tespit etti.
Cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı
F.S'nin Kırıkkale'de yakın akrabayı öldürmek, Denizli'nin Çardak ilçesinde hükümlü veya tutuklunun kaçması ve Sakarya'nın Ferizli ilçesinde iftira suçlarından arandığı, hakkında toplam 18 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.