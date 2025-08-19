Türkiye
'Enerji Tarlası' diyerek binlerce kişiyi dolandırdılar: Vurgundan elde ettikleri parayı kumarda yediler
'Enerji Tarlası' diyerek binlerce kişiyi dolandırdılar: Vurgundan elde ettikleri parayı kumarda yediler
Türkiye'nin çeşitli illerinde güneş enerji santralleri kuracakları iddiasıyla binlerce kişiyi dolandıran çete çökertildi. 42 şüpheli hakkında 142 bin 800 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
'Enerji Tarlası' adını verdikleri proje ile güneş enerjisi santralleri kurarak yenilenebilir enerji üretileceği ve bu alanları satın alanlara da elektrik kazancı verileceği vaadiyle binlerce kişiyi dolandıran çete çökertildi. Çetenin 178 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirlenirken, 42 kişi hakkında toplam 142 bin 800 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 'Enerji Tarlası'nı internetten sattılar2022 yılında; 'Enerji Tarlası' isimli proje kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinde güneş enerjisi santralleri kurulup yenilenebilir enerji üretileceği, üretim alanlarının özel parsellere bölünerek üyelere satılacağı ve buradan üretilen elektrik kazancının kira getirisinin müşterilere geri ödeneceği vadedilerek internette ilan verildi. Sabah'ın haberine göre, sisteme dahil olanların, noter üzerinden hisse devir işlemleri yapıldı. Bazı vatandaşlar, aldıkları parsel oranında iki, üç ay kira ödemesi alırken bazıları ise alamadı. 2024 yılının nisan ayından itibaren şirket çalışanlarından muhatap bulamadıklarını ve dolandırıldıklarını iddia eden vatandaşlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu.Satılan parseller arsa çıktı Yapılan soruşturmada; satılan parsellerin tarla olduğu, parseller üzerinde güneş paneline benzer hiçbir yapının olmadığı, belirlenirken MASAK raporu ile parsel satışıyla müştekilere yapılan ödemeler arasında 178 milyon TL tutarında fark bulunduğu ve söz konusu miktarın suçtan elde edilen gelir olduğu saptandı. Yapılan incelemede şüphelilerin bazılarının ise Kuzey Kıbrıs'ta eğlence mekanlarına giderek kumar oynadıkları tespit edildi.
Türkiye'nin çeşitli illerinde güneş enerji santralleri kuracakları iddiasıyla binlerce kişiyi dolandıran çete çökertildi. 42 şüpheli hakkında 142 bin 800 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
'Enerji Tarlası' adını verdikleri proje ile güneş enerjisi santralleri kurarak yenilenebilir enerji üretileceği ve bu alanları satın alanlara da elektrik kazancı verileceği vaadiyle binlerce kişiyi dolandıran çete çökertildi. Çetenin 178 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirlenirken, 42 kişi hakkında toplam 142 bin 800 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'Enerji Tarlası'nı internetten sattılar

2022 yılında; 'Enerji Tarlası' isimli proje kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinde güneş enerjisi santralleri kurulup yenilenebilir enerji üretileceği, üretim alanlarının özel parsellere bölünerek üyelere satılacağı ve buradan üretilen elektrik kazancının kira getirisinin müşterilere geri ödeneceği vadedilerek internette ilan verildi.
Sabah'ın haberine göre, sisteme dahil olanların, noter üzerinden hisse devir işlemleri yapıldı. Bazı vatandaşlar, aldıkları parsel oranında iki, üç ay kira ödemesi alırken bazıları ise alamadı. 2024 yılının nisan ayından itibaren şirket çalışanlarından muhatap bulamadıklarını ve dolandırıldıklarını iddia eden vatandaşlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Satılan parseller arsa çıktı

Yapılan soruşturmada; satılan parsellerin tarla olduğu, parseller üzerinde güneş paneline benzer hiçbir yapının olmadığı, belirlenirken MASAK raporu ile parsel satışıyla müştekilere yapılan ödemeler arasında 178 milyon TL tutarında fark bulunduğu ve söz konusu miktarın suçtan elde edilen gelir olduğu saptandı. Yapılan incelemede şüphelilerin bazılarının ise Kuzey Kıbrıs'ta eğlence mekanlarına giderek kumar oynadıkları tespit edildi.
