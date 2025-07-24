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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/tuketici-mahkemesinden-emsal-karar-mobil-bankacilik-dolandiriciliginda-bankayi-kusurlu-buldu-1098110812.html
Tüketici mahkemesinden emsal karar: Mobil bankacılık dolandırıcılığında bankayı 'kusurlu' buldu
Tüketici mahkemesinden emsal karar: Mobil bankacılık dolandırıcılığında bankayı 'kusurlu' buldu
Sputnik Türkiye
İzmir'de mobil bankacılık uygulaması üzerinden dolandırıcılık yapılmasıyla ilgili görülen davada, mahkeme bankayı yüzde 70 kusurlu buldu. Paranın iadesine... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T11:37+0300
2025-07-24T11:37+0300
ekonomi̇
tüketici mahkemesi
i̇zmir
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
e-dolandırıcılık
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İzmir'de bir kişinin mobil bankacılık uygulaması üzerinden 100 bin lira dolandırılmasıyla ilgili açtığı davada Tüketici Mahkemesi bankayı yüzde 70 kusurlu buldu. Bankanın 'şüpheli işlem mekanizmasını uygulamamasını' kusur olarak gören mahkeme, paranın yüzde 70'inin banka tarafından iadesine karar verdi. Şüpheli işlem mekanizmasını uygulamamasını kusur saydıKarşıyaka ilçesinde yaşayan F.O., geçen yıl eylülde para çekmek için gittiği otomatik para çekme makinesinde (ATM) kartlarının blokeli olduğunu anlayınca ilgili bankaya başvurdu. İncelemede, F.O'nun vadeli hesabındaki 100 bin lirasının önce vadesiz hesabına, ardından İ.B. isimli bir kişiye gönderildiği tespit edildi. İşlemi kendisinin yapmadığını ifade eden F.O., 100 bin liranın iadesini istedi ancak banka bu talebi kabul etmedi. Bunun üzerine F.O. konuyu Karşıyaka Tüketici Hakem Heyeti'ne taşıdı. Heyet, sorunun çözümü için bilişim uzmanlarından oluşan bilirkişi heyetinden rapor istedi. Hazırlanan raporda, F.O'nun hesabından 2 kez para transferi yapılmaya çalışıldığı kaydedildi. Raporda ayrıca ilk işlemde İ.B'nin hesabına yapılan para gönderiminin, banka tarafından şüpheli işlem olarak iptal edildiğine dikkati çekildi.Hesaplara bloke konulmadı, gereken özen gösterilmediİnternet bankacılığı şifrenin sıfırlandığı ancak bazı dijital kanallara kısıt konulmasına rağmen hesaplara bloke konulmadığı vurgulanan bilirkişi raporunda şu değerlendirmelerde bulundu:"Sonrasında yapılan 100 bin lira tutarındaki para transfer işlemine izin verildiği, ilgili mevzuat kapsamında telefonla teyit alma veya kısa mesajla yapılan işlemlerin doğruluğunun sorgulanması gibi geliştirilmiş güvenlik önlemlerinin uygulanmaması nedeniyle gereken özenin gösterilmediği, davalı bankanın yapılan işlemlerde bu yönüyle ihmalinin bulunduğu, kendine ait kişisel bilgileri ile cep telefonunu ve davalı banka tarafından gönderilen bildirimleri koruyamayarak hesabından dava konusu para transferi işleminin yapılmasına sebebiyet veren davalının bu yönüyle uyuşmazlığa konu işlemde ihmalinin bulunduğu yönünde görüş ve kanaat bildirilmiştir."Banka yüzde 70 kusurlu bulunduTüketici hakem heyetinin kararına itiraz eden banka, İzmir 3. Tüketici Mahkemesine başvurdu.Mahkeme, olayın yaşanmasında iki tarafın da kusurunun bulunduğunu belirterek, şu hükme karar verdi:"Bankanın şüpheli işlem mekanizmasını uygulamaması nedeniyle söz konusu zararın oluştuğu bilirkişi raporunda tespit edilmiştir. Kendisine ait kişisel bilgileri koruması gereken davalı da kusurlu olduğu gibi birer itimat kurumu olan bankaların objektif özen borcunun gereği olarak hafif kusurlarından dahi sorumlu bulunmaları karşısında davalının zararından davacı bankanın da kusurlu ve sorumlu olduğu değerlendirilmiştir. Her iki tarafın da mevcut olayda ortak kusurlu olduğu kanaati oluşmakla birlikte bankanın yüzde 70, tüketicinin yüzde 30 kusurlu oldukları kanaatine varılmıştır. Kusur hususu takdirinin hakime ait olduğu göz önüne alındığında itirazın kısmen kabulü ile tüketici hakem heyeti kararının düzeltilerek onanması gerektiği kanaatine varılarak hüküm kurulmuştur."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/75-yasindaki-demans-hastasi-kadini-dolandirdilar-bankadaki-parasini-aldilar-sahte-evrakla-evini-1097982892.html
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tüketici mahkemesi, i̇zmir, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık
tüketici mahkemesi, i̇zmir, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık

Tüketici mahkemesinden emsal karar: Mobil bankacılık dolandırıcılığında bankayı 'kusurlu' buldu

11:37 24.07.2025
© AADolandırıcılık
Dolandırıcılık - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
© AA
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İzmir'de mobil bankacılık uygulaması üzerinden dolandırıcılık yapılmasıyla ilgili görülen davada, mahkeme bankayı yüzde 70 kusurlu buldu. Paranın iadesine karar verdi.
İzmir'de bir kişinin mobil bankacılık uygulaması üzerinden 100 bin lira dolandırılmasıyla ilgili açtığı davada Tüketici Mahkemesi bankayı yüzde 70 kusurlu buldu. Bankanın 'şüpheli işlem mekanizmasını uygulamamasını' kusur olarak gören mahkeme, paranın yüzde 70'inin banka tarafından iadesine karar verdi.

Şüpheli işlem mekanizmasını uygulamamasını kusur saydı

Karşıyaka ilçesinde yaşayan F.O., geçen yıl eylülde para çekmek için gittiği otomatik para çekme makinesinde (ATM) kartlarının blokeli olduğunu anlayınca ilgili bankaya başvurdu. İncelemede, F.O'nun vadeli hesabındaki 100 bin lirasının önce vadesiz hesabına, ardından İ.B. isimli bir kişiye gönderildiği tespit edildi. İşlemi kendisinin yapmadığını ifade eden F.O., 100 bin liranın iadesini istedi ancak banka bu talebi kabul etmedi. Bunun üzerine F.O. konuyu Karşıyaka Tüketici Hakem Heyeti'ne taşıdı. Heyet, sorunun çözümü için bilişim uzmanlarından oluşan bilirkişi heyetinden rapor istedi.
Hazırlanan raporda, F.O'nun hesabından 2 kez para transferi yapılmaya çalışıldığı kaydedildi. Raporda ayrıca ilk işlemde İ.B'nin hesabına yapılan para gönderiminin, banka tarafından şüpheli işlem olarak iptal edildiğine dikkati çekildi.

Hesaplara bloke konulmadı, gereken özen gösterilmedi

İnternet bankacılığı şifrenin sıfırlandığı ancak bazı dijital kanallara kısıt konulmasına rağmen hesaplara bloke konulmadığı vurgulanan bilirkişi raporunda şu değerlendirmelerde bulundu:
"Sonrasında yapılan 100 bin lira tutarındaki para transfer işlemine izin verildiği, ilgili mevzuat kapsamında telefonla teyit alma veya kısa mesajla yapılan işlemlerin doğruluğunun sorgulanması gibi geliştirilmiş güvenlik önlemlerinin uygulanmaması nedeniyle gereken özenin gösterilmediği, davalı bankanın yapılan işlemlerde bu yönüyle ihmalinin bulunduğu, kendine ait kişisel bilgileri ile cep telefonunu ve davalı banka tarafından gönderilen bildirimleri koruyamayarak hesabından dava konusu para transferi işleminin yapılmasına sebebiyet veren davalının bu yönüyle uyuşmazlığa konu işlemde ihmalinin bulunduğu yönünde görüş ve kanaat bildirilmiştir."

Banka yüzde 70 kusurlu bulundu

Tüketici hakem heyetinin kararına itiraz eden banka, İzmir 3. Tüketici Mahkemesine başvurdu.
Mahkeme, olayın yaşanmasında iki tarafın da kusurunun bulunduğunu belirterek, şu hükme karar verdi:
"Bankanın şüpheli işlem mekanizmasını uygulamaması nedeniyle söz konusu zararın oluştuğu bilirkişi raporunda tespit edilmiştir. Kendisine ait kişisel bilgileri koruması gereken davalı da kusurlu olduğu gibi birer itimat kurumu olan bankaların objektif özen borcunun gereği olarak hafif kusurlarından dahi sorumlu bulunmaları karşısında davalının zararından davacı bankanın da kusurlu ve sorumlu olduğu değerlendirilmiştir. Her iki tarafın da mevcut olayda ortak kusurlu olduğu kanaati oluşmakla birlikte bankanın yüzde 70, tüketicinin yüzde 30 kusurlu oldukları kanaatine varılmıştır. Kusur hususu takdirinin hakime ait olduğu göz önüne alındığında itirazın kısmen kabulü ile tüketici hakem heyeti kararının düzeltilerek onanması gerektiği kanaatine varılarak hüküm kurulmuştur."
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