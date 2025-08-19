https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/chpnin-istanbuldaki-yeni-miting-adresi-uskudar-oldu-ne-zaman-yapilacak-1098693410.html
CHP’nin İstanbul’daki yeni miting adresi Üsküdar oldu: Ne zaman yapılacak?
CHP’nin İstanbul’daki yeni miting adresi Üsküdar oldu: Ne zaman yapılacak?
Sputnik Türkiye
CHP, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerine devam ediyor. Yeni miting, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30’da Üsküdar Meydanı’nda yapılacak.
2025-08-19T14:25+0300
2025-08-19T14:25+0300
2025-08-19T14:26+0300
i̇stanbul
üsküdar
ekrem i̇mamoğlu
sinem dedetaş
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
poli̇ti̇ka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/01/1098293953_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_52ff0db4d0ee99d98a0ef89b238b5ec5.jpg
CHP, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerini sürdürüyor. Her hafta farklı ilçede yapılan mitinglerin yeni adresi bu kez Üsküdar oldu.Sinem Dedetaş sosyal medyadan duyurduGelişmeyi Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş sosyal medya hesabından açıkladı. Dedetaş, X platformunda yaptığı paylaşımda, “Mücadelemiz, zulüm düzenini yenme mücadelesi. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük için buluşuyoruz. Adalet ve demokrasi için Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde Üsküdar’dayız. Tüm halkımızı, iradesini savunmaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.CHP Üsküdar mitingi ne zaman nerede yapılacak?CHP’nin Üsküdar mitingi, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30’da Üsküdar Meydanı’nda yapılacak. Partinin miting serisinin her hafta farklı ilçelerde devam edeceği ifade ediliyor.İmamoğlu tutuklaması sonrası başlatıldıCHP’nin İstanbul mitingleri, partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatıldı. Her çarşamba düzenlenen mitinglerle parti, demokrasi ve adalet çağrılarını İstanbul’un farklı ilçelerine taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/trump-zelenskiy-zirvesinde-ilginc-anlar-tesekkur-yagmuru-harita-krizi-ve-acik-unutulan-mikrofonlar-1098686663.html
i̇stanbul
üsküdar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/01/1098293953_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7dce4674c71755860db8a2da1b4b80a6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
chp miting, üsküdar mitingi, ekrem i̇mamoğlu, özgür özel, sinem dedetaş, millet i̇radesine sahip çıkıyor, chp i̇stanbul mitingleri, üsküdar meydanı, chp etkinlikleri, i̇stanbul siya
chp miting, üsküdar mitingi, ekrem i̇mamoğlu, özgür özel, sinem dedetaş, millet i̇radesine sahip çıkıyor, chp i̇stanbul mitingleri, üsküdar meydanı, chp etkinlikleri, i̇stanbul siya
CHP’nin İstanbul’daki yeni miting adresi Üsküdar oldu: Ne zaman yapılacak?
14:25 19.08.2025 (güncellendi: 14:26 19.08.2025)
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerini sürdürüyor. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından her çarşamba farklı ilçede yapılan mitinglerin yeni adresi Üsküdar olacak. Miting 20 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30’da Üsküdar Meydanı’nda düzenlenecek.
CHP, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerini sürdürüyor. Her hafta farklı ilçede yapılan mitinglerin yeni adresi bu kez Üsküdar oldu.
Sinem Dedetaş sosyal medyadan duyurdu
Gelişmeyi Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş sosyal medya hesabından açıkladı. Dedetaş, X platformunda yaptığı paylaşımda, “Mücadelemiz, zulüm düzenini yenme mücadelesi. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük için buluşuyoruz. Adalet ve demokrasi için Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde Üsküdar’dayız. Tüm halkımızı, iradesini savunmaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
CHP Üsküdar mitingi ne zaman nerede yapılacak?
CHP’nin Üsküdar mitingi, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30’da Üsküdar Meydanı’nda yapılacak. Partinin miting serisinin her hafta farklı ilçelerde devam edeceği ifade ediliyor.
İmamoğlu tutuklaması sonrası başlatıldı
CHP’nin İstanbul mitingleri, partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatıldı. Her çarşamba düzenlenen mitinglerle parti, demokrasi ve adalet çağrılarını İstanbul’un farklı ilçelerine taşıyor.