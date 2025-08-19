https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/chpnin-istanbuldaki-yeni-miting-adresi-uskudar-oldu-ne-zaman-yapilacak-1098693410.html

CHP’nin İstanbul’daki yeni miting adresi Üsküdar oldu: Ne zaman yapılacak?

CHP, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerine devam ediyor. Yeni miting, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30’da Üsküdar Meydanı’nda yapılacak.

CHP, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerini sürdürüyor. Her hafta farklı ilçede yapılan mitinglerin yeni adresi bu kez Üsküdar oldu.Sinem Dedetaş sosyal medyadan duyurduGelişmeyi Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş sosyal medya hesabından açıkladı. Dedetaş, X platformunda yaptığı paylaşımda, “Mücadelemiz, zulüm düzenini yenme mücadelesi. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük için buluşuyoruz. Adalet ve demokrasi için Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde Üsküdar’dayız. Tüm halkımızı, iradesini savunmaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.CHP Üsküdar mitingi ne zaman nerede yapılacak?CHP’nin Üsküdar mitingi, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30’da Üsküdar Meydanı’nda yapılacak. Partinin miting serisinin her hafta farklı ilçelerde devam edeceği ifade ediliyor.İmamoğlu tutuklaması sonrası başlatıldıCHP’nin İstanbul mitingleri, partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatıldı. Her çarşamba düzenlenen mitinglerle parti, demokrasi ve adalet çağrılarını İstanbul’un farklı ilçelerine taşıyor.

