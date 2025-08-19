Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Bursa'da orman yangını çıktı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Bursa'da orman yangını çıktı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Bursa Nilüfer ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı. 19.08.2025
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Başköy Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının geniş alana yayılmaması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.Hem havadan hem karadan müdahale sürüyorBursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya platformundaki​​​​​​​ hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:"Başköy Mahallesi orman dışı alanda başlayan ve ormanlık alana sirayet eden yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangını kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor. 92 personel, 2 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 12 iş ve hizmet aracıyla müdahale ediliyor."
15:14 19.08.2025
Bursa Nilüfer ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Başköy Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının geniş alana yayılmaması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Hem havadan hem karadan müdahale sürüyor

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya platformundaki​​​​​​​ hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Başköy Mahallesi orman dışı alanda başlayan ve ormanlık alana sirayet eden yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangını kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor. 92 personel, 2 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 12 iş ve hizmet aracıyla müdahale ediliyor."
