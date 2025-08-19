https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/bursada-orman-yangini-cikti-ekiplerin-mudahalesi-suruyor-1098695081.html
Bursa'da orman yangını çıktı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Bursa'da orman yangını çıktı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Sputnik Türkiye
Bursa Nilüfer ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı. 19.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-19T15:14+0300
2025-08-19T15:14+0300
2025-08-19T15:14+0300
türki̇ye
bursa
nilüfer
orman yangını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098512291_0:57:2946:1714_1920x0_80_0_0_6baf5e2ed7de0ac07af2fe890e8de2c6.jpg
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Başköy Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının geniş alana yayılmaması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.Hem havadan hem karadan müdahale sürüyorBursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:"Başköy Mahallesi orman dışı alanda başlayan ve ormanlık alana sirayet eden yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangını kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor. 92 personel, 2 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 12 iş ve hizmet aracıyla müdahale ediliyor."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/bakan-yumakli-duyurdu-canakkale-gelibolu-yangini-tamamen-kontrol-altina-alindi-1098662061.html
türki̇ye
bursa
nilüfer
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098512291_293:0:2654:1771_1920x0_80_0_0_90b36565065502c3a18daf9969f191c3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bursa, nilüfer, orman yangını
bursa, nilüfer, orman yangını
Bursa'da orman yangını çıktı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Ayrıntılar geliyor
Bursa Nilüfer ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Başköy Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının geniş alana yayılmaması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Hem havadan hem karadan müdahale sürüyor
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Başköy Mahallesi orman dışı alanda başlayan ve ormanlık alana sirayet eden yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangını kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor. 92 personel, 2 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 12 iş ve hizmet aracıyla müdahale ediliyor."