Çanakkale Gelibolu'da başlayan ve iki gündür devam eden orman yangını tamamen kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale/Gelibolu yangını tamamen kontrol altına alınmıştır." dedi. Orman kahramanlarının cansiperane mücadele ettiğini vurgulayan Yumaklı, "Çanakkale/Gelibolu yangını tamamen kontrol altına alınmıştır. Ormanlarımızı korumakla, vatanımızı korumak arasında hiçbir fark olmadığını bir kez daha hatırlatıyor, vatandaşlarımızdan 'yeşil vatan'ımızı koruma konusunda en yüksek hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Yangın nedeniyle kapatılan Tarihi Alan ziyarete açıldıÇanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda başlayıp Eceabat ilçesine ulaşan yangın nedeniyle kısmen kapatılan Tarihi Alan yeniden ziyarete açıldı.Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde çıkan yangın nedeniyle kapalı olan Tarihi Alan'ın kuzey hattının (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ziyarete açıldığı duyuruldu.Ne olmuştu?Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda önceki gün saat 16.28'de çıkan, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayılan yangın nedeniyle 7 köy tahliye edilmiş, Tarihi Alan'ın kuzey hattına girişler ziyaretçilerin güvenliği açısından durdurulmuştu.Yangın, ekiplerin iki gün süren hava ve kara müdahalelerinin ardından dün gece büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı
Bakan Yumaklı duyurdu: Çanakkale Gelibolu yangını tamamen kontrol altına alındı

10:47 18.08.2025 (güncellendi: 10:57 18.08.2025)
Çanakkale Gelibolu'daki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığı duyuruldu.
Çanakkale Gelibolu'da başlayan ve iki gündür devam eden orman yangını tamamen kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale/Gelibolu yangını tamamen kontrol altına alınmıştır." dedi.
Orman kahramanlarının cansiperane mücadele ettiğini vurgulayan Yumaklı, "Çanakkale/Gelibolu yangını tamamen kontrol altına alınmıştır. Ormanlarımızı korumakla, vatanımızı korumak arasında hiçbir fark olmadığını bir kez daha hatırlatıyor, vatandaşlarımızdan 'yeşil vatan'ımızı koruma konusunda en yüksek hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yangın nedeniyle kapatılan Tarihi Alan ziyarete açıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda başlayıp Eceabat ilçesine ulaşan yangın nedeniyle kısmen kapatılan Tarihi Alan yeniden ziyarete açıldı.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde çıkan yangın nedeniyle kapalı olan Tarihi Alan'ın kuzey hattının (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ziyarete açıldığı duyuruldu.

Ne olmuştu?

Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda önceki gün saat 16.28'de çıkan, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayılan yangın nedeniyle 7 köy tahliye edilmiş, Tarihi Alan'ın kuzey hattına girişler ziyaretçilerin güvenliği açısından durdurulmuştu.
Yangın, ekiplerin iki gün süren hava ve kara müdahalelerinin ardından dün gece büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı
