Beyoğlu Belediyesi başkan vekili seçimi için tarih belli oldu

Beyoğlu Belediyesi başkan vekili seçimi için tarih belli oldu

İstanbul Valiliği, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçiminin cuma günü yapılmasına karar verdi. 19.08.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçimi için tarihi duyurdu. Valilik belediye meclisinin 22 Ağustos Cuma günü toplanacağını açıkladı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca; "Hakkında Suç İşleme Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan GÜNEY İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 19.08.2025 tarihli ve 2025/1073 sayılı tutuklanmıştır.Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 19.08.2025 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır.5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince; Beyoğlu ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 22 Ağustos 2025 Cuma günü saat 15.00'te toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür."

