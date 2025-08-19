https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/beyoglu-belediyesi-baskan-vekili-secimi-icin-tarih-belli-oldu-1098694277.html
Beyoğlu Belediyesi başkan vekili seçimi için tarih belli oldu
Beyoğlu Belediyesi başkan vekili seçimi için tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçiminin cuma günü yapılmasına karar verdi. 19.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-19T14:43+0300
2025-08-19T14:43+0300
2025-08-19T14:46+0300
türki̇ye
beyoğlu belediye başkanı i̇nan güney
beyoğlu
beyoğlu belediyesi
i̇stanbul valiliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1a/1094885969_0:0:2857:1608_1920x0_80_0_0_be88ba5b6f0e34547c0b9c893e3b9fe9.jpg
İstanbul Valiliği, tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçimi için tarihi duyurdu. Valilik belediye meclisinin 22 Ağustos Cuma günü toplanacağını açıkladı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca; "Hakkında Suç İşleme Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan GÜNEY İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 19.08.2025 tarihli ve 2025/1073 sayılı tutuklanmıştır.Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 19.08.2025 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır.5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince; Beyoğlu ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 22 Ağustos 2025 Cuma günü saat 15.00'te toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/icisleri-bakanligi-duyurdu-beyoglu-belediye-baskani-inan-guney-gorevden-uzaklastirildi-1098691164.html
türki̇ye
beyoğlu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1a/1094885969_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_7127e79b6a3de34f10eaad5393a13474.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
beyoğlu belediye başkanı i̇nan güney, beyoğlu, beyoğlu belediyesi, i̇stanbul valiliği
beyoğlu belediye başkanı i̇nan güney, beyoğlu, beyoğlu belediyesi, i̇stanbul valiliği
Beyoğlu Belediyesi başkan vekili seçimi için tarih belli oldu
14:43 19.08.2025 (güncellendi: 14:46 19.08.2025)
İstanbul Valiliği, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçiminin cuma günü yapılmasına karar verdi.
İstanbul Valiliği, tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçimi için tarihi duyurdu. Valilik belediye meclisinin 22 Ağustos Cuma günü toplanacağını açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca; "Hakkında Suç İşleme Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan GÜNEY İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 19.08.2025 tarihli ve 2025/1073 sayılı tutuklanmıştır.
Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 19.08.2025 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır.
5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince; Beyoğlu ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 22 Ağustos 2025 Cuma günü saat 15.00'te toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür."