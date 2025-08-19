ABD, Ukrayna için güvenlik garantileri grubu kurulduğunu duyurdu

Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
ABD, Ukrayna için güvenlik garantileri hazırlayacak bir grup oluşturulduğunu ve bu gruba ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun başkanlık edeceğini duyurdu. 19.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-19T21:27+0300
2025-08-19T21:29+0300
Axios haber ajansı tarafından, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Ukrayna için güvenlik garantileri hazırlayacak gruba başkanlık edeceği aktarıldı. Haberde, önümüzdeki günlerde ABD, Ukrayna ve bazı Avrupa ülkelerinden üst düzey yetkililerin, muhtemelen ABD Hava Kuvvetleri’nin de dahil olacağı ayrıntılı bir güvenlik garantisi teklifini hazırlamak için çalışacaklarının belirtildiği ifade edildi. Ayrıca, görüşmelere Ukrayna ve Avrupa ülkelerinden ulusal güvenlik danışmanlarının da katıldığı aktarıldı.
21:27 19.08.2025 (güncellendi: 21:29 19.08.2025)
ABD, Ukrayna için güvenlik garantileri hazırlayacak bir grup oluşturulduğunu ve bu gruba ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun başkanlık edeceğini duyurdu.
Axios haber ajansı tarafından, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Ukrayna için güvenlik garantileri hazırlayacak gruba başkanlık edeceği aktarıldı.
Haberde, önümüzdeki günlerde ABD, Ukrayna ve bazı Avrupa ülkelerinden üst düzey yetkililerin, muhtemelen ABD Hava Kuvvetleri’nin de dahil olacağı ayrıntılı bir güvenlik garantisi teklifini hazırlamak için çalışacaklarının belirtildiği ifade edildi.
Ayrıca, görüşmelere Ukrayna ve Avrupa ülkelerinden ulusal güvenlik danışmanlarının da katıldığı aktarıldı.
