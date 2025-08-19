https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/abd-ukrayna-icin-guvenlik-garantileri-grubu-kuruldugunu-duyurdu---1098701401.html

ABD, Ukrayna için güvenlik garantileri grubu kurulduğunu duyurdu

ABD, Ukrayna için güvenlik garantileri hazırlayacak bir grup oluşturulduğunu ve bu gruba ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun başkanlık edeceğini duyurdu. 19.08.2025, Sputnik Türkiye

Axios haber ajansı tarafından, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Ukrayna için güvenlik garantileri hazırlayacak gruba başkanlık edeceği aktarıldı. Haberde, önümüzdeki günlerde ABD, Ukrayna ve bazı Avrupa ülkelerinden üst düzey yetkililerin, muhtemelen ABD Hava Kuvvetleri’nin de dahil olacağı ayrıntılı bir güvenlik garantisi teklifini hazırlamak için çalışacaklarının belirtildiği ifade edildi. Ayrıca, görüşmelere Ukrayna ve Avrupa ülkelerinden ulusal güvenlik danışmanlarının da katıldığı aktarıldı.

