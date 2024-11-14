https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/20-bin-ogretmen-atamasi-basliyor-milli-egitim-bakani-yusuf-tekin-tarih-verdi-1090402644.html
20 bin öğretmen ataması: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarih verdi
20 bin öğretmen ataması: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarih verdi
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "20 bin öğretmen atamamız için tercih sürecimiz başlıyor. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16.00'da sona erecektir." dedi. 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T16:28+0300
2024-11-14T16:28+0300
2024-11-14T16:28+0300
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20 bin öğretmen ataması, öğretmen atamaları, yusuf tekin, meb öğretmen ataması, son dakika öğretmen atamaları, sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi ne zaman, sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi, öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
20 bin öğretmen ataması, öğretmen atamaları, yusuf tekin, meb öğretmen ataması, son dakika öğretmen atamaları, sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi ne zaman, sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi, öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
20 bin öğretmen ataması: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarih verdi
Ayrıntılar geliyor
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "20 bin öğretmen atamamız için tercih sürecimiz başlıyor. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16.00'da sona erecektir." dedi.