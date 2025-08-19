https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/bakan-fidan-abdli-mevkidasi-rubioyla-gorustu-1098699069.html
Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio'yla görüştü
Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio'yla görüştü
19.08.2025
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede, Alaska’da düzenlenen Ukrayna zirvesi ele alındı.