Türkiye
SON DAKİKA | Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio'yla görüştü
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/bakan-fidan-abdli-mevkidasi-rubioyla-gorustu-1098699069.html
Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio'yla görüştü
Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio'yla görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede... 19.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-19T17:45+0300
2025-08-19T17:45+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0e/1093678614_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_23d3f794f08834c9a74f99e012913a7b.jpg
türki̇ye
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0e/1093678614_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_61bc41c875cd439d22e85026ff70c752.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, türkiye, rusya, ukrayna, ikili görüşme
abd, türkiye, rusya, ukrayna, ikili görüşme

Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio'yla görüştü

17:45 19.08.2025
© AA / Murat GökDışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2025
© AA / Murat Gök
Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede, Alaska’da düzenlenen Ukrayna zirvesi ele alındı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала