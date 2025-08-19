AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Özel'e tepki: 'Söyledikleri gerçekleri örtbas etmek çabasından başka bir şey değil'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/ak-parti-sozcusu-celikten-ozele-tepki-soyledikleri-gercekleri-ortbas-etmek-cabasindan-baska-bir-sey-1098687198.html
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti ve Cumhur İttifakı'na dönük sözlerinin artık siyaset alanının konusu olmaktan çıktığını, hezeyandan başka bir şey olmadığını söyledi. 'Üçüncü sınıf siyaset' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı her zaman yüksek bir destekle takdir edenin millet olduğunu vurgulayan Çelik sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğinin ne anlama geldiği en iyi dünya siyaset sahnesinde bilinmektedir. Özgür Özel'in yürüttüğü üçüncü sınıf siyasetin bunları kavraması mümkün değildir. Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ifadelerin, siyasi mücadelemiz karşısında tuz buz olmaktan başka akıbeti olmayacaktır. 'Siyasi acziyet' Özgür Özel'in kendi partisinde olanları anlama konusunda içine düştüğü duruma denir. 'Siyasi kapkaççılık' yıllarca milli irade düşmanlığı yapıp, bugün ortaya çıkan utanç verici tablolarla yüzleşemeyen CHP yönetiminin yaptıklarına denir. Özgür Özel, eğer kendi partisinin içinden fışkıran bu siyasi skandallarla yüzleşebilirse, siyasi hayatımıza bir tane katkı yapmış olacaktır. Onun dışında söyledikleri gerçekleri örtbas etmek çabasından başka bir şey değildir."
