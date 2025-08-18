https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/survivor-almeda-kaza-yapti-takla-atan-aractan-canlarini-zor-kurtardilar-1098661516.html
Survivor Almeda kaza yaptı: Takla atan araçtan canlarını zor kurtardılar
Survivor Almeda kaza yaptı: Takla atan araçtan canlarını zor kurtardılar
Sputnik Türkiye
Survivor yarışmasıyla tanınan Almeda Baylan'ın da içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Takla atan araçtan yaralı olarak çıkan Baylan, olay yerinde çektiği video... 18.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-18T10:06+0300
2025-08-18T10:06+0300
2025-08-18T10:06+0300
yaşam
survivor
almeda
kaza
kaza sebebi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098661021_0:0:1242:699_1920x0_80_0_0_351dcca911112ee75cd58c73445fe2d3.jpg
Yarışma programı Survivor ile tanınan Almeda Baylan, Denizli'de trafik kazası geçirdi. Baylan ve arkadaşlarının içinde bulunduğu araç yoldan çıkarak takla attı ve uçuruma yuvarlandı. Kendi çabalarıyla araçtan çıkmayı başaran Almeda olay anında çektiği video ile yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı. Araba yanıyor çok zor durumdayız diyerek video paylaştıAlmeda Baylan ve arkadaşlarının içinde bulunduğu araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Beş takla attığı belirtilen otomobil, yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Kazanın şokunu üzerinden atamayan Almeda Baylan, olay yerinden çektiği bir videoyla yaşadığı dehşeti anlattı. Gözyaşları içinde yardım isteyen Baylan, "Arabayla kaza yaptık, araba takla attı. Araba yanıyor şu an, çok zor durumdayız. Üç takla, beş takla attık ve ölümden döndüm. Yardım edin" ifadelerini kullandı.Hastaneye kaldırıldılarKazada yaralanan Almeda Baylan ve arkadaşları hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/mitin-arsivinden-cikti-unlu-sair-nazim-hikmetin-imzasini-tasiyan-resim-ve-siirin-gizliligi-1098548291.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098661021_0:0:1242:933_1920x0_80_0_0_8aeadf5d925bff70f0b73657af38d1fb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
survivor, almeda, kaza, kaza sebebi
survivor, almeda, kaza, kaza sebebi
Survivor Almeda kaza yaptı: Takla atan araçtan canlarını zor kurtardılar
Survivor yarışmasıyla tanınan Almeda Baylan'ın da içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Takla atan araçtan yaralı olarak çıkan Baylan, olay yerinde çektiği video ile yaşadıklarını anlattı.
Yarışma programı Survivor ile tanınan Almeda Baylan, Denizli'de trafik kazası geçirdi. Baylan ve arkadaşlarının içinde bulunduğu araç yoldan çıkarak takla attı ve uçuruma yuvarlandı. Kendi çabalarıyla araçtan çıkmayı başaran Almeda olay anında çektiği video ile yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.
Araba yanıyor çok zor durumdayız diyerek video paylaştı
Almeda Baylan ve arkadaşlarının içinde bulunduğu araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Beş takla attığı belirtilen otomobil, yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Kazanın şokunu üzerinden atamayan Almeda Baylan, olay yerinden çektiği bir videoyla yaşadığı dehşeti anlattı. Gözyaşları içinde yardım isteyen Baylan, "Arabayla kaza yaptık, araba takla attı. Araba yanıyor şu an, çok zor durumdayız. Üç takla, beş takla attık ve ölümden döndüm. Yardım edin" ifadelerini kullandı.
Hastaneye kaldırıldılar
Kazada yaralanan Almeda Baylan ve arkadaşları hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.