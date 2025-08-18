Türkiye
SON DAKİKA | Bakan Yumaklı duyurdu: Çanakkale Gelibolu yangını tamamen kontrol altına alındı
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/survivor-almeda-kaza-yapti-takla-atan-aractan-canlarini-zor-kurtardilar-1098661516.html
Survivor Almeda kaza yaptı: Takla atan araçtan canlarını zor kurtardılar
Survivor Almeda kaza yaptı: Takla atan araçtan canlarını zor kurtardılar
Sputnik Türkiye
Survivor yarışmasıyla tanınan Almeda Baylan'ın da içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Takla atan araçtan yaralı olarak çıkan Baylan, olay yerinde çektiği video... 18.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-18T10:06+0300
2025-08-18T10:06+0300
yaşam
survivor
almeda
kaza
kaza sebebi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098661021_0:0:1242:699_1920x0_80_0_0_351dcca911112ee75cd58c73445fe2d3.jpg
Yarışma programı Survivor ile tanınan Almeda Baylan, Denizli'de trafik kazası geçirdi. Baylan ve arkadaşlarının içinde bulunduğu araç yoldan çıkarak takla attı ve uçuruma yuvarlandı. Kendi çabalarıyla araçtan çıkmayı başaran Almeda olay anında çektiği video ile yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı. Araba yanıyor çok zor durumdayız diyerek video paylaştıAlmeda Baylan ve arkadaşlarının içinde bulunduğu araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Beş takla attığı belirtilen otomobil, yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Kazanın şokunu üzerinden atamayan Almeda Baylan, olay yerinden çektiği bir videoyla yaşadığı dehşeti anlattı. Gözyaşları içinde yardım isteyen Baylan, "Arabayla kaza yaptık, araba takla attı. Araba yanıyor şu an, çok zor durumdayız. Üç takla, beş takla attık ve ölümden döndüm. Yardım edin" ifadelerini kullandı.​​​​​​​Hastaneye kaldırıldılarKazada yaralanan Almeda Baylan ve arkadaşları hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/mitin-arsivinden-cikti-unlu-sair-nazim-hikmetin-imzasini-tasiyan-resim-ve-siirin-gizliligi-1098548291.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098661021_0:0:1242:933_1920x0_80_0_0_8aeadf5d925bff70f0b73657af38d1fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
survivor, almeda, kaza, kaza sebebi
survivor, almeda, kaza, kaza sebebi

Survivor Almeda kaza yaptı: Takla atan araçtan canlarını zor kurtardılar

10:06 18.08.2025
Almeda sosyal medya
Almeda sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2025
Abone ol
Survivor yarışmasıyla tanınan Almeda Baylan'ın da içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Takla atan araçtan yaralı olarak çıkan Baylan, olay yerinde çektiği video ile yaşadıklarını anlattı.
Yarışma programı Survivor ile tanınan Almeda Baylan, Denizli'de trafik kazası geçirdi. Baylan ve arkadaşlarının içinde bulunduğu araç yoldan çıkarak takla attı ve uçuruma yuvarlandı. Kendi çabalarıyla araçtan çıkmayı başaran Almeda olay anında çektiği video ile yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.
Survivor Almeda sosyal medya
Survivor Almeda sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2025
Survivor Almeda sosyal medya

Araba yanıyor çok zor durumdayız diyerek video paylaştı

Survivor Almeda sosyal medya
Survivor Almeda sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2025
Survivor Almeda sosyal medya
Almeda Baylan ve arkadaşlarının içinde bulunduğu araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Beş takla attığı belirtilen otomobil, yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Kazanın şokunu üzerinden atamayan Almeda Baylan, olay yerinden çektiği bir videoyla yaşadığı dehşeti anlattı. Gözyaşları içinde yardım isteyen Baylan, "Arabayla kaza yaptık, araba takla attı. Araba yanıyor şu an, çok zor durumdayız. Üç takla, beş takla attık ve ölümden döndüm. Yardım edin" ifadelerini kullandı.

​​​​​​​Hastaneye kaldırıldılar

Kazada yaralanan Almeda Baylan ve arkadaşları hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.
Nazım Hikmet - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2025
YAŞAM
MİT'in arşivinden çıktı: Ünlü şair Nazım Hikmet'in imzasını taşıyan resim ve şiirin gizliliği kaldırıldı
12 Ağustos, 18:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала