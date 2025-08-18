https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/survivor-almeda-kaza-yapti-takla-atan-aractan-canlarini-zor-kurtardilar-1098661516.html

Survivor Almeda kaza yaptı: Takla atan araçtan canlarını zor kurtardılar

Survivor yarışmasıyla tanınan Almeda Baylan'ın da içinde bulunduğu araç kaza yaptı.

Yarışma programı Survivor ile tanınan Almeda Baylan, Denizli'de trafik kazası geçirdi. Baylan ve arkadaşlarının içinde bulunduğu araç yoldan çıkarak takla attı ve uçuruma yuvarlandı. Kendi çabalarıyla araçtan çıkmayı başaran Almeda olay anında çektiği video ile yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı. Araba yanıyor çok zor durumdayız diyerek video paylaştıAlmeda Baylan ve arkadaşlarının içinde bulunduğu araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Beş takla attığı belirtilen otomobil, yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Kazanın şokunu üzerinden atamayan Almeda Baylan, olay yerinden çektiği bir videoyla yaşadığı dehşeti anlattı. Gözyaşları içinde yardım isteyen Baylan, "Arabayla kaza yaptık, araba takla attı. Araba yanıyor şu an, çok zor durumdayız. Üç takla, beş takla attık ve ölümden döndüm. Yardım edin" ifadelerini kullandı.​​​​​​​Hastaneye kaldırıldılarKazada yaralanan Almeda Baylan ve arkadaşları hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

