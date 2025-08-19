Türkiye
Abdulkadir Selvi anket sonuçlarını paylaştı: 'CHP'nin oyları yüzde 30'un altında, AK Parti yüzde 33.2, CHP yüzde 29.8'
Abdulkadir Selvi anket sonuçlarını paylaştı: 'CHP’nin oyları yüzde 30’un altında, AK Parti yüzde 33.2, CHP yüzde 29.8'
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, Betimar Araştırma'nın anket sonuçlarını paylaştı ve CHP'nin nisan ayına göre oylarının düştüğünü açıkladı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında Betimar'ın anket sonuçlarını paylaştı.Son anket sonuçlarına göre CHP'nin oyları nasıl?Yazısında CHP'nin tek gündeminin Ekrem İmamoğlu olduğunu söyleyerek başlayan Selvi, "Gürkan Duman’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Betimar Araştırma’nın ağustos ayı araştırmasına göre; CHP’nin oyları tekrar yüzde 30’un altına indi" dedi.Son anket sonuçları nasıl?Selvi anket sonuçlarına yönelik şunları ifade etti:
07:30 19.08.2025
Abdulkadir Selvi, Betimar Araştırma’nın anket sonuçlarını paylaştı ve CHP'nin nisan ayına göre oylarının düştüğünü açıkladı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında Betimar'ın anket sonuçlarını paylaştı.

Son anket sonuçlarına göre CHP'nin oyları nasıl?

Yazısında CHP'nin tek gündeminin Ekrem İmamoğlu olduğunu söyleyerek başlayan Selvi, "Gürkan Duman’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Betimar Araştırma’nın ağustos ayı araştırmasına göre; CHP’nin oyları tekrar yüzde 30’un altına indi" dedi.

Son anket sonuçları nasıl?

Selvi anket sonuçlarına yönelik şunları ifade etti:
Betimar’ın ağustos ayı araştırmasına göre AK Parti yüzde 33.2. CHP yüzde 29.8. Kimse Betimar’a haksızlık etmeye kalkışmasın. İsabetli araştırmalarıyla bilinen bir anket firmasıdır. Betimar’ın nisan ayı araştırmasına göre CHP yüzde 32.5’le birinci parti, AK Parti yüzde 30.6’yla ikinci parti konumundaydı. Neyse o.
