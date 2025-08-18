Türkiye
CHP Genel Başkanı Özel: Aydın seçimleri yenilensin
CHP Genel Başkanı Özel: Aydın seçimleri yenilensin
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın'daki seçimlerin yenilenmesini talep etti. Özel, yaptığı açıklamada hem yerel yönetimde hem de meclis... 18.08.2025
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın'da düzenlediği mitingde halka seslendi.Özel, yaptığı açıklamada, "Aydın'da yüz binler oyunu geri istiyor. Ben buradan Erdoğan'a bir çağrı yapıyorum. Cesaretin varsa, ister burada alınacak kararla belediye meclisini ve tüm yedekleri boşaltarak, ister birlikte alacağımız kararla mecliste gereğini yaparak, hodri meydan, Aydın seçimlerini yenileyelim. Hodri meydan" ifadelerini kullandı.Özel'in açıklaması, seçim sonuçlarına ilişkin tartışmaların devam ettiği Aydın'da gündem oldu.
CHP Genel Başkanı Özel: Aydın seçimleri yenilensin

21:50 18.08.2025
© AA / Fatih HepokurCHP Genel Başkanı Özgür Özel
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın’daki seçimlerin yenilenmesini talep etti. Özel, yaptığı açıklamada hem yerel yönetimde hem de meclis süreçlerinde adil bir çözüm çağrısında bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın’da düzenlediği mitingde halka seslendi.
Özel, yaptığı açıklamada, “Aydın’da yüz binler oyunu geri istiyor. Ben buradan Erdoğan’a bir çağrı yapıyorum. Cesaretin varsa, ister burada alınacak kararla belediye meclisini ve tüm yedekleri boşaltarak, ister birlikte alacağımız kararla mecliste gereğini yaparak, hodri meydan, Aydın seçimlerini yenileyelim. Hodri meydan” ifadelerini kullandı.
Özel’in açıklaması, seçim sonuçlarına ilişkin tartışmaların devam ettiği Aydın’da gündem oldu.
