CHP Genel Başkanı Özel: Aydın seçimleri yenilensin

CHP Genel Başkanı Özel: Aydın seçimleri yenilensin

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın'daki seçimlerin yenilenmesini talep etti. Özel, yaptığı açıklamada hem yerel yönetimde hem de meclis... 18.08.2025

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın’da düzenlediği mitingde halka seslendi.Özel, yaptığı açıklamada, “Aydın’da yüz binler oyunu geri istiyor. Ben buradan Erdoğan’a bir çağrı yapıyorum. Cesaretin varsa, ister burada alınacak kararla belediye meclisini ve tüm yedekleri boşaltarak, ister birlikte alacağımız kararla mecliste gereğini yaparak, hodri meydan, Aydın seçimlerini yenileyelim. Hodri meydan” ifadelerini kullandı.Özel’in açıklaması, seçim sonuçlarına ilişkin tartışmaların devam ettiği Aydın’da gündem oldu.

