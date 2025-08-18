https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/chp-genel-baskani-ozel-aydin-secimleri-yenilensin-1098675588.html
CHP Genel Başkanı Özel: Aydın seçimleri yenilensin
CHP Genel Başkanı Özel: Aydın seçimleri yenilensin
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın’daki seçimlerin yenilenmesini talep etti. Özel, yaptığı açıklamada hem yerel yönetimde hem de meclis... 18.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-18T21:50+0300
2025-08-18T21:50+0300
2025-08-18T21:50+0300
poli̇ti̇ka
chp
aydın
yerel seçim
yerel seçim anketi
31 mart yerel seçimleri
türkiye erken seçime gidiyor
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
özlem çerçioğlu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0c/1097827938_0:0:2849:1603_1920x0_80_0_0_0caf03dd09f1d5afe0819143974f7d78.jpg
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın’da düzenlediği mitingde halka seslendi.Özel, yaptığı açıklamada, “Aydın’da yüz binler oyunu geri istiyor. Ben buradan Erdoğan’a bir çağrı yapıyorum. Cesaretin varsa, ister burada alınacak kararla belediye meclisini ve tüm yedekleri boşaltarak, ister birlikte alacağımız kararla mecliste gereğini yaparak, hodri meydan, Aydın seçimlerini yenileyelim. Hodri meydan” ifadelerini kullandı.Özel’in açıklaması, seçim sonuçlarına ilişkin tartışmaların devam ettiği Aydın’da gündem oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/ozgur-ozel-yarin-1200yi-bekle-1098579219.html
aydın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0c/1097827938_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_8fe9670636e1d87e509af38d63e90491.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
chp, aydın, yerel seçim, yerel seçim anketi, 31 mart yerel seçimleri, türkiye erken seçime gidiyor, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, özlem çerçioğlu
chp, aydın, yerel seçim, yerel seçim anketi, 31 mart yerel seçimleri, türkiye erken seçime gidiyor, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, özlem çerçioğlu
CHP Genel Başkanı Özel: Aydın seçimleri yenilensin
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın’daki seçimlerin yenilenmesini talep etti. Özel, yaptığı açıklamada hem yerel yönetimde hem de meclis süreçlerinde adil bir çözüm çağrısında bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın’da düzenlediği mitingde halka seslendi.
Özel, yaptığı açıklamada, “Aydın’da yüz binler oyunu geri istiyor. Ben buradan Erdoğan’a bir çağrı yapıyorum. Cesaretin varsa, ister burada alınacak kararla belediye meclisini ve tüm yedekleri boşaltarak, ister birlikte alacağımız kararla mecliste gereğini yaparak, hodri meydan, Aydın seçimlerini yenileyelim. Hodri meydan” ifadelerini kullandı.
Özel’in açıklaması, seçim sonuçlarına ilişkin tartışmaların devam ettiği Aydın’da gündem oldu.