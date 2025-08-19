https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/abdde-buyuk-bir-kargo-gemisinde-patlama-meydana-geldi-1098693165.html

ABD’de büyük bir kargo gemisinde patlama meydana geldi

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore açıklarında kömür taşıyan bir kargo gemisinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın kısa sürede...

ABD basınında yer alan haberlere göre, Sahil Güvenlik yetkilileri, patlamanın dün akşam saatlerinde meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 18.30 civarında gerçekleşen patlama, kömür taşıyan bir kargo gemisinde paniğe yol açtı.Patlama sonrası yangın çıktıYetkililer, patlamanın ardından gemide yangın çıktığını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının büyümeden söndürüldüğünü belirtti. Yangının kısa sürede kontrol altına alınması sayesinde olası bir çevre felaketinin önüne geçildi.Yaralanan olmadıSahil Güvenlik yetkilileri, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını açıkladı. Olay sonrası gemide hasar tespit çalışmalarına başlandığı, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.Güvenlik önlemleri artırıldıBaltimore limanına yakın bölgede yaşanan olay sonrası kıyı güvenlik ekiplerinin bölgede önlem aldığı kaydedildi. Uzmanlar, kömür taşıyan gemilerde benzer kazaların ciddi riskler barındırdığını, bu nedenle teknik incelemelerin önem taşıdığını vurguladı.

