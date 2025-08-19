https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/abdde-buyuk-bir-kargo-gemisinde-patlama-meydana-geldi-1098693165.html
ABD’de büyük bir kargo gemisinde patlama meydana geldi
ABD’de büyük bir kargo gemisinde patlama meydana geldi
14:18 19.08.2025 (güncellendi: 14:37 19.08.2025)
ABD’nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore açıklarında kömür taşıyan bir kargo gemisinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda yaralanan olmadığı bildirildi. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü açıkladı.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Sahil Güvenlik yetkilileri, patlamanın dün akşam saatlerinde meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 18.30 civarında gerçekleşen patlama, kömür taşıyan bir kargo gemisinde paniğe yol açtı.
Patlama sonrası yangın çıktı
Yetkililer, patlamanın ardından gemide yangın çıktığını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının büyümeden söndürüldüğünü belirtti. Yangının kısa sürede kontrol altına alınması sayesinde olası bir çevre felaketinin önüne geçildi.
Sahil Güvenlik yetkilileri, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını açıkladı. Olay sonrası gemide hasar tespit çalışmalarına başlandığı, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Güvenlik önlemleri artırıldı
Baltimore limanına yakın bölgede yaşanan olay sonrası kıyı güvenlik ekiplerinin bölgede önlem aldığı kaydedildi. Uzmanlar, kömür taşıyan gemilerde benzer kazaların ciddi riskler barındırdığını, bu nedenle teknik incelemelerin önem taşıdığını vurguladı.