https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/7-ekimde-gorev-yapan-israilli-general-halivadan-skandal-sozler-1-kisi-icin-50-filistinli-olmeli-1098694173.html
7 Ekim'de görev yapan İsrailli general Haliva'dan skandal sözler: 1 kişi için 50 Filistinli ölmeli, çocuk olması önemsiz
7 Ekim'de görev yapan İsrailli general Haliva'dan skandal sözler: 1 kişi için 50 Filistinli ölmeli, çocuk olması önemsiz
Sputnik Türkiye
7 Ekim 2023’te İsrail askeri istihbaratının başında bulunan General Aharon Haliva'nın "Gazze’de 50 bin kişinin ölmüş olması, gelecek nesiller için gerekli ve... 19.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-19T14:50+0300
2025-08-19T14:50+0300
2025-08-19T14:50+0300
i̇srail- filistin çatışması
kanal 12
hamas
gazze
i̇srail
benjamin netanyahu
haaretz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/12/1083964858_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_f414df72b85ef5a47efd0977a2b7a194.jpg
7 Ekim 2023’te İsrail askeri istihbaratının başında bulunan General Aharon Haliva’ya ait olduğu belirtilen ses kayıtları Kanal 12 televizyonunda yayımlandı. Haliva, o gün yaşamını yitiren her İsrailli için 50 Filistinlinin öldürülmesi gerektiğini söyledi ve “artık bunun çocuk olup olmaması fark etmiyor” ifadesini kullandı.Haliva, Gazze’de 50 bini aşkın insanın hayatını kaybettiğini belirterek, bu ölümleri “Filistinli gelecek kuşaklara verilecek gerekli bir mesaj” olarak nitelendirdi. Ayrıca, 1948’de İsrail’in kuruluşu sırasında yüz binlerce Filistinlinin evlerinden zorla çıkarılmasına gönderme yaparak, “Ara sıra bedeli hissetmeleri için bir Nakba’ya ihtiyaçları var” dedi. “Nakba” Arapçada felaket anlamına geliyor.Haliva Filistinlilere etnik temizlik yanlısı ifadeleriyle dikkat çekiyor. Filistinlilerin “insan hayvanlar” olarak anılması, Gazze’de “masumların bulunmadığı” yönündeki açıklamalar ve Gazze’nin tamamen yok edilmesine ya da etnik temizliğe yönelik çağrılar bunlar arasında yer alıyor.Ancak Haliva’nın, çocukları da kapsayan kitlesel öldürme kampanyasını bu şekilde tanımlaması, uluslararası hukuka göre yasak olan sivillere yönelik toplu cezalandırmanın alışılmadık derecede açık bir ifadesi olarak değerlendirildi.Kanal 12, tarih belirtilmeyen bu konuşmaların “son aylarda” kaydedildiğini duyurdu. Haliva, yayımlanan ifadelerinde şunları söyledi:7 Ekim’de Hamas öncülüğünde gerçekleştirilen sınır ötesi saldırılarda çoğu sivil olmak üzere yaklaşık 1.200 kişi öldürülmüş, 250 kişi de Gazze’ye kaçırılmıştı. İsrail'in Gazzey2 yönelik saldırılarında ise 62 bine yakın kişi hayatını kaybetmişti. 263 kişi ise açlık nedeniyle yaşamını yitirmişti. Ölümlerin önemli bir bölümünü çocuklar oluşturuyor.Kanal 12, kayıtları nasıl elde ettiğini ya da Haliva’nın kimlerle konuştuğunu açıklamadı. İsrail gazetesi Haaretz ise bu kayıtları, emekli generalin “gerçekte röportaj yapmadan röportaj vermesine imkân tanıyan bir format” olarak tanımladı.Haliva’nın Filistinli sivillerin hedef gözeterek ve etnik temizlik amacıyla hedef alınmasına dair sözleri, İsrail’deki diğer ana akım medya kuruluşlarında manşetlere taşınmadı. Bu yayınlar onun yerine, Benjamin Netanyahu’ya yönelik eleştirilerine ve güvenlik ile istihbarattaki sistemsel başarısızlık uyarılarına odaklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/trump-ukrayna-krizinin-kalintilarini-avrupanin-omuzlarina-yukledi-1098693280.html
gazze
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/12/1083964858_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_4cbf08d7f962a3b7ac9efc29ff4faed5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kanal 12, hamas, gazze, i̇srail, benjamin netanyahu, haaretz
kanal 12, hamas, gazze, i̇srail, benjamin netanyahu, haaretz
7 Ekim'de görev yapan İsrailli general Haliva'dan skandal sözler: 1 kişi için 50 Filistinli ölmeli, çocuk olması önemsiz
7 Ekim 2023’te İsrail askeri istihbaratının başında bulunan General Aharon Haliva'nın "Gazze’de 50 bin kişinin ölmüş olması, gelecek nesiller için gerekli ve zorunludur" dediği ortaya çıktı
7 Ekim 2023’te İsrail askeri istihbaratının başında bulunan General Aharon Haliva’ya ait olduğu belirtilen ses kayıtları Kanal 12 televizyonunda yayımlandı. Haliva, o gün yaşamını yitiren her İsrailli için 50 Filistinlinin öldürülmesi gerektiğini söyledi ve “artık bunun çocuk olup olmaması fark etmiyor” ifadesini kullandı.
Haliva, Gazze’de 50 bini aşkın insanın hayatını kaybettiğini belirterek, bu ölümleri “Filistinli gelecek kuşaklara verilecek gerekli bir mesaj” olarak nitelendirdi. Ayrıca, 1948’de İsrail’in kuruluşu sırasında yüz binlerce Filistinlinin evlerinden zorla çıkarılmasına gönderme yaparak, “Ara sıra bedeli hissetmeleri için bir Nakba’ya ihtiyaçları var” dedi. “Nakba” Arapçada felaket anlamına geliyor.
Haliva Filistinlilere etnik temizlik yanlısı ifadeleriyle dikkat çekiyor. Filistinlilerin “insan hayvanlar” olarak anılması, Gazze’de “masumların bulunmadığı” yönündeki açıklamalar ve Gazze’nin tamamen yok edilmesine ya da etnik temizliğe yönelik çağrılar bunlar arasında yer alıyor.
Ancak Haliva’nın, çocukları da kapsayan kitlesel öldürme kampanyasını bu şekilde tanımlaması, uluslararası hukuka göre yasak olan sivillere yönelik toplu cezalandırmanın alışılmadık derecede açık bir ifadesi olarak değerlendirildi.
Kanal 12, tarih belirtilmeyen bu konuşmaların “son aylarda” kaydedildiğini duyurdu. Haliva, yayımlanan ifadelerinde şunları söyledi:
“Gazze’de 50 bin kişinin ölmüş olması, gelecek nesiller için gerekli ve zorunludur. 7 Ekim’de yaşanan her şey için, o gün ölen her bir kişi karşılığında 50 Filistinli ölmeli. Artık çocuk olup olmaması fark etmiyor.”
7 Ekim’de Hamas öncülüğünde gerçekleştirilen sınır ötesi saldırılarda çoğu sivil olmak üzere yaklaşık 1.200 kişi öldürülmüş, 250 kişi de Gazze’ye kaçırılmıştı. İsrail'in Gazzey2 yönelik saldırılarında ise 62 bine yakın kişi hayatını kaybetmişti. 263 kişi ise açlık nedeniyle yaşamını yitirmişti. Ölümlerin önemli bir bölümünü çocuklar oluşturuyor.
Kanal 12, kayıtları nasıl elde ettiğini ya da Haliva’nın kimlerle konuştuğunu açıklamadı. İsrail gazetesi Haaretz ise bu kayıtları, emekli generalin “gerçekte röportaj yapmadan röportaj vermesine imkân tanıyan bir format” olarak tanımladı.
Haliva’nın Filistinli sivillerin hedef gözeterek ve etnik temizlik amacıyla hedef alınmasına dair sözleri, İsrail’deki diğer ana akım medya kuruluşlarında manşetlere taşınmadı. Bu yayınlar onun yerine, Benjamin Netanyahu’ya yönelik eleştirilerine ve güvenlik ile istihbarattaki sistemsel başarısızlık uyarılarına odaklandı.