YouTube çöktü mü?: Kullanıcılar erişim sorunlarını bildiriyor

Popüler video platformu YouTube, 18 Ağustos 2025 itibarıyla kullanıcılar tarafından erişilemez hale geldi. Siteye giriş yapmak isteyenler sayfaların... 18.08.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0f/1061202982_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fe6854387799653eecbc107c68856e63.jpg

YouTube, 18 Ağustos 2025’te kullanıcılar tarafından erişilemez hale gelirken, sorunun kaynağı ve çözülme süresi henüz netleşmedi.Video platformu YouTube’tan henüz resmi bir açıklama gelmezken, teknik ekiplerin sorunu çözmek için çalıştığı belirtildi. Erişim probleminin nedeni ve çözülme süresi hakkında net bilgi bulunmuyor. Kullanıcıların güncel durum için YouTube’un resmi sosyal medya hesaplarını takip etmeleri önerildi.

