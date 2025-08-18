Türkiye
Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DUAM) Müdürü Prof. Dr. İbrahim Tiryakioğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin yer kabuğunda oluşturduğu tahribatla ilgili yaptıkları incelemenin ilk verilerini paylaştı.'Çok büyük kalıcı deformasyon yok'Üniversitelerinin bölgede 3 TÜBİTAK projesi yürüttüğüne değinen Tiryakioğlu, şöyle konuştu:'Bu faylar uzun zamandır deprem üretmiyor'Tiryakioğlu, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden akademisyenlerle yaptıkları değerlendirmelere göre, Sındırgı fayı üzerinde enerji boşalımı olduğu için büyük ölçekli yeni bir deprem beklemediklerine dikkat çekti.Bölgede 6,5 ile 7 büyüklüğünde deprem üretebilecek Simav, Gelenbe ve Balıkesir fay zonlarının bulunduğunu aktaran Tiryakioğlu, şunları kaydetti:'Yer kabuğunda 2 santimetrelik salınım hareketi gözlemlendi'Projede görev alan aynı üniversitede görevli Dr. Öğretim Üyesi Şeyma Şafak Yaşar da depremden önce bölgede 4 sabit GPS ölçüm istasyonu kurduklarını belirtti.İstasyonlardan Sındırgı'daki deprem anı ve sonrasında da ölçüm verilerinin kaydedildiğini anlatan Yaşar, "Depremin merkezi üssü, bizim kurduğumuz GPS ölçüm istasyonlarımızın arasında yer alıyor. İstasyonların kuş uçuşu mesafeleri 10-20 kilometre arasında değişiyor. Hala daha bölgeden veri almaya devam ediyoruz. Bu verilerimizin değerlendirme süreci sürüyor. Deprem anında koordinat değişimleri ne kadar olmuş, onları belirliyoruz. Kalıcı bir deformasyon var mı, bunun araştırmalarını yapıyoruz. Anlık ilk değerlendirmelerimiz de şu anda yer kabuğunda 2 santimetrelik bir salınım hareketi gözlemledik. Akademik çalışmalarımızda bu konuyu değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.
Balıkesir depremi sonrası fay hattı incelendi: Yeni büyük deprem tehlikesi var mı?

12:50 18.08.2025
deprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2025
Abone ol
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden akademisyenler, üç gün boyunca fay hattı üzerindeki değişimleri inceledi. Uzmanlar, bölgede büyük ölçekli yeni bir deprem ihtimalini de değerlendirdi.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DUAM) Müdürü Prof. Dr. İbrahim Tiryakioğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin yer kabuğunda oluşturduğu tahribatla ilgili yaptıkları incelemenin ilk verilerini paylaştı.

'Çok büyük kalıcı deformasyon yok'

Üniversitelerinin bölgede 3 TÜBİTAK projesi yürüttüğüne değinen Tiryakioğlu, şöyle konuştu:
"Sındırgı'daki deprem sonrası hızlı şekilde bölgeye hareket ettik. Orada öncelikle yüzey kırıkları var mı? Yüzeyde meydana gelen deformasyonlar var mı? Hangi fayın kırıldığına yönelik bir araştırma çalışması gerçekleştirdik. Bölgede 3 günlük bir çalışmayla bütün fayların hepsini gezdik. Bizim orada sabit GPS istasyonlarımız vardı. Öncelikle onlara gittik. Daha sonra da orada kampanya tipi küresel konumlama sistemleriyle takip ettiğimiz noktalarımızda yeniden ölçü gerçekleştirdik. Bu ölçülerin sonuçlarına göre de bölgede kalıcı deformasyon olup olmadığını, faya yakın ve uzak alandaki deformasyonları tespit etmeye çalıştık. Verilerden ilk elde ettiğimiz sonuçlara göre bölgede çok büyük kalıcı deformasyonların olmadığını tespit ettik."

'Bu faylar uzun zamandır deprem üretmiyor'

Tiryakioğlu, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden akademisyenlerle yaptıkları değerlendirmelere göre, Sındırgı fayı üzerinde enerji boşalımı olduğu için büyük ölçekli yeni bir deprem beklemediklerine dikkat çekti.
Bölgede 6,5 ile 7 büyüklüğünde deprem üretebilecek Simav, Gelenbe ve Balıkesir fay zonlarının bulunduğunu aktaran Tiryakioğlu, şunları kaydetti:
"Bu faylar uzun zamandır deprem üretmiyor. Birçok çalışmada da belirtiliyor. Sındırgı fayında kalıcı büyük deformasyonun olmadığını gördük ama sabit istasyonlarımızdaki bu bilgi sadece bu proje kapsamında elde ediliyor. Bu kapsamda o bölgedeki saniyelik salınım miktarlarına göre biz deprem büyüklüğü kestirimlerine destekleyici çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bir fay üzerinde yüzey kırığı oluşmadığı için ilk aşamadaki saha gözlemlerinde 'şu fay kırıldı' şeklinde bir ifade kullanılamıyor. Bunu çalışmalarımızın sonucunda elde edeceğiz."

'Yer kabuğunda 2 santimetrelik salınım hareketi gözlemlendi'

Projede görev alan aynı üniversitede görevli Dr. Öğretim Üyesi Şeyma Şafak Yaşar da depremden önce bölgede 4 sabit GPS ölçüm istasyonu kurduklarını belirtti.
İstasyonlardan Sındırgı'daki deprem anı ve sonrasında da ölçüm verilerinin kaydedildiğini anlatan Yaşar, "Depremin merkezi üssü, bizim kurduğumuz GPS ölçüm istasyonlarımızın arasında yer alıyor. İstasyonların kuş uçuşu mesafeleri 10-20 kilometre arasında değişiyor. Hala daha bölgeden veri almaya devam ediyoruz. Bu verilerimizin değerlendirme süreci sürüyor. Deprem anında koordinat değişimleri ne kadar olmuş, onları belirliyoruz. Kalıcı bir deformasyon var mı, bunun araştırmalarını yapıyoruz. Anlık ilk değerlendirmelerimiz de şu anda yer kabuğunda 2 santimetrelik bir salınım hareketi gözlemledik. Akademik çalışmalarımızda bu konuyu değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.
