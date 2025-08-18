https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/balikesir-depremi-sonrasi-fay-hatti-incelendi-yeni-buyuk-deprem-tehlikesi-var-mi-1098665078.html

Balıkesir depremi sonrası fay hattı incelendi: Yeni büyük deprem tehlikesi var mı?

Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden akademisyenler, üç gün boyunca fay hattı üzerindeki... 18.08.2025, Sputnik Türkiye

Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DUAM) Müdürü Prof. Dr. İbrahim Tiryakioğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin yer kabuğunda oluşturduğu tahribatla ilgili yaptıkları incelemenin ilk verilerini paylaştı.'Çok büyük kalıcı deformasyon yok'Üniversitelerinin bölgede 3 TÜBİTAK projesi yürüttüğüne değinen Tiryakioğlu, şöyle konuştu:'Bu faylar uzun zamandır deprem üretmiyor'Tiryakioğlu, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden akademisyenlerle yaptıkları değerlendirmelere göre, Sındırgı fayı üzerinde enerji boşalımı olduğu için büyük ölçekli yeni bir deprem beklemediklerine dikkat çekti.Bölgede 6,5 ile 7 büyüklüğünde deprem üretebilecek Simav, Gelenbe ve Balıkesir fay zonlarının bulunduğunu aktaran Tiryakioğlu, şunları kaydetti:'Yer kabuğunda 2 santimetrelik salınım hareketi gözlemlendi'Projede görev alan aynı üniversitede görevli Dr. Öğretim Üyesi Şeyma Şafak Yaşar da depremden önce bölgede 4 sabit GPS ölçüm istasyonu kurduklarını belirtti.İstasyonlardan Sındırgı'daki deprem anı ve sonrasında da ölçüm verilerinin kaydedildiğini anlatan Yaşar, "Depremin merkezi üssü, bizim kurduğumuz GPS ölçüm istasyonlarımızın arasında yer alıyor. İstasyonların kuş uçuşu mesafeleri 10-20 kilometre arasında değişiyor. Hala daha bölgeden veri almaya devam ediyoruz. Bu verilerimizin değerlendirme süreci sürüyor. Deprem anında koordinat değişimleri ne kadar olmuş, onları belirliyoruz. Kalıcı bir deformasyon var mı, bunun araştırmalarını yapıyoruz. Anlık ilk değerlendirmelerimiz de şu anda yer kabuğunda 2 santimetrelik bir salınım hareketi gözlemledik. Akademik çalışmalarımızda bu konuyu değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

SON HABERLER

