Ünlülerin kuyumcusu sosyal medya fenomeni Ersan Gülmez gözaltına alındı

18.08.2025
türki̇ye
cumhuriyet başsavcılığı
gözaltı
gözaltı kararı
ersan diamond
ersan gülmez
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/17/1044092531_0:0:1993:1121_1920x0_80_0_0_7cb90b30ea35a6afc57f83cd3f025582.jpg
Sosyal medyada çektiği mücevher ve lüks videolarıyla tanınan Ersan Diamond lakaplı mücevherci Ersan Gülmez gözaltına alındı. Gülmez'in, liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alındığı belirtiliyor. Sosyal medya fenomeni olarak tanınıyorEkol TV'nin haberine göre, gerçek adı Ersan Gülmez olan ve aslen Elazığlı olduğu bilinen “Ersan Diamond”, İstanbul’da açtığı mağazasında yaptığı satışların yanı sıra sosyal medya fenomeni olarak da tanınıyordu. Sosyal medyada paylaştığı mücevher ve saat tanıtım videoları milyonlarca kez izlenen Gülmez’in 755 bin takipçisi bulunuyor.Ersan Gülmez, özellikle gösterişli saat ve takı koleksiyonlarıyla dikkat çekerken, çok sayıda ünlü isimle de ticari ilişkiler kurduğu biliniyor. Daha önce “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasına da katılan Gülmez, bu yönüyle de adından söz ettirmişti.Suç örgütü kapsamında gözaltına alındığı belirtiliyorGeçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik çalışma yürütülmüştü. Yapılan tespitler sonrasında, Yılmaz'la birlikte hareket ettiği değerlendirilen, aralarında 2 avukatın da olduğu 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gülmez'in de bu operasyonlar kapsamında gözaltına alındığı belirtiliyor.
türki̇ye
