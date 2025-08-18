https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/unlulerin-kuyumcusu-sosyal-medya-fenomeni--ersan-gulmez-gozaltina-alindi-1098669570.html

Ünlülerin kuyumcusu sosyal medya fenomeni Ersan Gülmez gözaltına alındı

Ünlülerin kuyumcusu sosyal medya fenomeni Ersan Gülmez gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Mücevher ve lüks saat videolarıyla tanınan ünlülerin kuyumcusu lakaplı Ersan Gülmez gözaltına alındı. 18.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-18T16:29+0300

2025-08-18T16:29+0300

2025-08-18T16:29+0300

türki̇ye

cumhuriyet başsavcılığı

gözaltı

gözaltı kararı

ersan diamond

ersan gülmez

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/17/1044092531_0:0:1993:1121_1920x0_80_0_0_7cb90b30ea35a6afc57f83cd3f025582.jpg

Sosyal medyada çektiği mücevher ve lüks videolarıyla tanınan Ersan Diamond lakaplı mücevherci Ersan Gülmez gözaltına alındı. Gülmez'in, liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alındığı belirtiliyor. Sosyal medya fenomeni olarak tanınıyorEkol TV'nin haberine göre, gerçek adı Ersan Gülmez olan ve aslen Elazığlı olduğu bilinen “Ersan Diamond”, İstanbul’da açtığı mağazasında yaptığı satışların yanı sıra sosyal medya fenomeni olarak da tanınıyordu. Sosyal medyada paylaştığı mücevher ve saat tanıtım videoları milyonlarca kez izlenen Gülmez’in 755 bin takipçisi bulunuyor.Ersan Gülmez, özellikle gösterişli saat ve takı koleksiyonlarıyla dikkat çekerken, çok sayıda ünlü isimle de ticari ilişkiler kurduğu biliniyor. Daha önce “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasına da katılan Gülmez, bu yönüyle de adından söz ettirmişti.Suç örgütü kapsamında gözaltına alındığı belirtiliyorGeçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik çalışma yürütülmüştü. Yapılan tespitler sonrasında, Yılmaz'la birlikte hareket ettiği değerlendirilen, aralarında 2 avukatın da olduğu 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gülmez'in de bu operasyonlar kapsamında gözaltına alındığı belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/beyoglu-belediye-baskani-inan-guney-gozaltina-alindi-1098602335.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ersan gülmez, ersan gülmez gözaltına alındı, ersan gülmez neden gözaltına alındı