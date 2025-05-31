https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/her-dis-agrisi-curuk-nedeniyle-olmayabilir-uzmanlar-ms-hastaliginin-ilk-sinyalleri-konusunda-uyardi-1096681423.html
'Her diş ağrısı çürük nedeniyle olmayabilir': Uzmanlar, MS hastalığının ilk sinyalleri konusunda uyardı
'Her diş ağrısı çürük nedeniyle olmayabilir': Uzmanlar, MS hastalığının ilk sinyalleri konusunda uyardı
Sputnik Türkiye
Diş ağrısı, yüz uyuşması ya da konuşma bozukluğu… Bu belirtiler MS hastalığının erken uyarısı olabilir. Uzmanlara göre çene ve ağız bölgesindeki şikâyetler... 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T12:20+0300
2025-05-31T12:20+0300
2025-05-31T12:20+0300
sağlik
sağlıklı yaşam
multipl skleroz (ms)
diş ağrısı
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Her yüz ağrısı çürükten kaynaklanmayabilir. Türkiye’de yaklaşık 80 bin kişiyi etkileyen Multipl Skleroz (MS) hastalığının ilk belirtileri bazen ağız ve çene bölgesinde ortaya çıkıyor. Uzmanlara göre, diş ağrısı gibi görünen semptomlar, aslında sinir sistemi kaynaklı olabilir.30 Mayıs Dünya MS Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden Doç. Dr. Nurettin Diker, bazı hastalarda MS’in beyinden önce ağız bölgesinde kendini gösterdiğini belirtti. Diker’e göre yüz ağrısı, çene uyuşması, konuşma ve yutma güçlüğü gibi şikâyetlerle diş hekimine başvuran bazı kişilerde, aslında hastalığın ilk belirtileri gözlemleniyor.“Bu bulgular genellikle diş ağrısı sanılıyor ve yıllarca yanlış tedavilerle erteleniyor” diyen Diker, diş hekimlerinin de MS’in erken uyarılarını fark edebilecek önemli bir konumda olduğunu vurguladı.Diş problemleri, MS hastalarında daha fazla görülüyorMS hastalarında diş eti hastalıkları ve çürük görülme oranının sağlıklı bireylere göre daha yüksek olduğunu belirten Diker, bu durumun sadece ağız sağlığını değil, genel sağlığı da tehdit ettiğini söyledi. Özellikle çürük olmamasına rağmen yüzde ani ve bıçak saplanır gibi hissedilen ağrılarda, sinirsel nedenlerin araştırılması gerektiğine dikkat çekti.Ayrıca MS tedavisinde kullanılan bazı ilaçların da ağız sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Diker, “Antidepresanlar, antikonvülzanlar ve kortikosteroidler ağız kuruluğu, tat kaybı ve çürük riskini artırıyor. Tedavilerin sabah saatlerinde ve kısa süreli yapılması MS hastaları için daha uygun” dedi.Diker, toplumda MS’in erken belirtileri hakkında farkındalığın düşük olduğunu da vurgulayarak, özellikle genç bireylerde açıklanamayan yüz ağrılarının sistemik bir uyarı olabileceğini söyledi:Uzman, “Diş eti kanaması, konuşma bozukluğu ya da ağızda uyuşma varsa bu sadece diş değil, bir sinir hastalığının habercisi olabilir” diyerek uyarıda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/31-mayis-dunya-tutunsuz-gunu-oncesinde-uzmanlar-uyardi-elektronik-sigara-genclerin-hayatini-tehdit-1096656074.html
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sağlıklı yaşam, multipl skleroz (ms), diş ağrısı
sağlıklı yaşam, multipl skleroz (ms), diş ağrısı
'Her diş ağrısı çürük nedeniyle olmayabilir': Uzmanlar, MS hastalığının ilk sinyalleri konusunda uyardı
Diş ağrısı, yüz uyuşması ya da konuşma bozukluğu… Bu belirtiler MS hastalığının erken uyarısı olabilir. Uzmanlara göre çene ve ağız bölgesindeki şikâyetler, beyinden önce hastalığın habercisi olabiliyor.
Her yüz ağrısı çürükten kaynaklanmayabilir. Türkiye’de yaklaşık 80 bin kişiyi etkileyen Multipl Skleroz (MS) hastalığının ilk belirtileri bazen ağız ve çene bölgesinde ortaya çıkıyor. Uzmanlara göre, diş ağrısı gibi görünen semptomlar, aslında sinir sistemi kaynaklı olabilir.
30 Mayıs Dünya MS Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden Doç. Dr. Nurettin Diker, bazı hastalarda MS’in beyinden önce ağız bölgesinde kendini gösterdiğini belirtti. Diker’e göre yüz ağrısı, çene uyuşması, konuşma ve yutma güçlüğü gibi şikâyetlerle diş hekimine başvuran bazı kişilerde, aslında hastalığın ilk belirtileri gözlemleniyor.
“Bu bulgular genellikle diş ağrısı sanılıyor ve yıllarca yanlış tedavilerle erteleniyor” diyen Diker, diş hekimlerinin de MS’in erken uyarılarını fark edebilecek önemli bir konumda olduğunu vurguladı.
Diş problemleri, MS hastalarında daha fazla görülüyor
MS hastalarında diş eti hastalıkları ve çürük görülme oranının sağlıklı bireylere göre daha yüksek olduğunu belirten Diker, bu durumun sadece ağız sağlığını değil, genel sağlığı da tehdit ettiğini söyledi. Özellikle çürük olmamasına rağmen yüzde ani ve bıçak saplanır gibi hissedilen ağrılarda, sinirsel nedenlerin araştırılması gerektiğine dikkat çekti.
Ayrıca MS tedavisinde kullanılan bazı ilaçların da ağız sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Diker, “Antidepresanlar, antikonvülzanlar ve kortikosteroidler ağız kuruluğu, tat kaybı ve çürük riskini artırıyor. Tedavilerin sabah saatlerinde ve kısa süreli yapılması MS hastaları için daha uygun” dedi.
Diker, toplumda MS’in erken belirtileri hakkında farkındalığın düşük olduğunu da vurgulayarak, özellikle genç bireylerde açıklanamayan yüz ağrılarının sistemik bir uyarı olabileceğini söyledi:
Uzman, “Diş eti kanaması, konuşma bozukluğu ya da ağızda uyuşma varsa bu sadece diş değil, bir sinir hastalığının habercisi olabilir” diyerek uyarıda bulundu.