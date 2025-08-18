https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/umit-ozdagdan-2023-secimleri-itirafi-kilicdaroglu-kaybedersem-kaybedeyim-dedi-1098664114.html

Ümit Özdağ’dan 2023 seçimleri itirafı: Kılıçdaroğlu 'Kaybedersem kaybedeyim' dedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2023 seçimlerinin ikinci turuna dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun... 18.08.2025

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, T24’ten Cansu Çamlıbel’e verdiği röportajda, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanma motivasyonunun olmadığını söyledi.“Kılıçdaroğlu, 'Kaybedersem kaybedeyim' dedi”2023 seçimlerinde Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmelere değinen Özdağ, o dönemde imzalanan protokole rağmen Kılıçdaroğlu’nun kaybetmeyi göze aldığını iddia etti. Özdağ, “Kendisine bu seçimi kazanmak için daha güçlü bir strateji gerektiğini söyledim. Benim İçişleri Bakanlığı adaylığımın ön plana çıkmasının şart olduğunu ifade ettim. Ancak Kılıçdaroğlu bana ‘Kaybedersem kaybedeyim’ dedi” şeklinde konuştu.Protokol tartışması yeniden gündemde2023’te imzalanan protokol, İçişleri Bakanlığı görevinin Özdağ’a verilmesi ve kayyum uygulamalarının devam etmesi gibi maddeler içeriyordu. Bu protokol uzun süre tartışma yaratmış, muhalefet bloğunun iç dengelerini sarsmıştı. Özdağ ise o süreçle ilgili, “Biz doğru adımı attık ama kazanmak istemeyen bir adayı kazandıramazsınız” dedi.Muhalefet içi tartışmalar sürüyorÖzdağ’ın yıllar sonra gelen bu açıklamaları, muhalefet içindeki strateji tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Kılıçdaroğlu’nun kaybetmeyi göze aldığı iddiası, 2023 seçim sonuçlarının neden muhalefet lehine dönmediğine dair yeni sorular doğurdu.

