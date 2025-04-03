https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/kemal-kilicdaroglu-kurultayda-aday-misiniz-sorusuna-yanitladi-1095103084.html
Kemal Kılıçdaroğlu 'kurultayda aday mısınız' sorusunu yanıtladı
Kemal Kılıçdaroğlu 'kurultayda aday mısınız' sorusunu yanıtladı
Sputnik Türkiye
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultay'da aday olup olmayacağıyla ilgili soruyu 'herkes aday yapıyor ama ben aday değilim' yanıtını verdi. 03.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-03T13:23+0300
2025-04-03T13:23+0300
2025-04-03T13:41+0300
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kemal kılıçdaroğlu
muharrem sarıkaya
chp
kurultay
olağanüstü kurultay
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CHP'nin 6 Nisan pazar günü gerçekleştirileceği olağanüstü kurultayında aday olup olmayacağı tartışılan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Herkes aday yapıyor ama ben aday değilim" diyerek son noktayı koydu. Kılıçdaroğlu, eğer davetiye gelmişse kurultaya katılacağını da söyledi. 'Herkes aday yapıyor ama....'Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Kılıçdaroğlu, aday olup olmayacağıyla ilgili tartışmalara net yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, 'aday mısınız?' sorusuna, 'Hayır efendim. Ben aday değilim' yanıtını verdi. Sarıkaya'nın, 'aday olmanız için imza toplayanlara kaç imza topladığınızı sorduğunuz, 400 civarında kaldığını öğrendiğinizde de 600’ü bulmaları halinde adaylığı düşüneceğinizi söylediğiniz ileri sürülüyor" sorusuna da Kılıçdaroğlu, "Az söylemişler. Madem istemişim niye az olsun, şöyle 750-800 olsaydı bari... Az demişler, 800’ü geçseydi..." diyerek cevapladı. Kimsenin açıp kendisine sormadan hakkında yorumda bulunduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, "Herkes aday yapıyor ama ben aday değilim" ifadelerini kullandı.Davetiye gelirse giderimKılıçdaroğlu 'kurultaya gidecek misiniz?' sorusunu da şöyle yanıtladı: "Eğer davetiye geldiyse giderim. Ofiste olmadığım için davetiyenin gelip gelmediği hakkında da bilgim yok. Bir iki güne döneceğim, eğer davetiye gelmişse giderim"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/chp-olaganustu-kurultay-icin-toplaniyor-carsaf-blok-liste-tartismasi-yasaniyor-1095097358.html
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kemal kılıcdaroğlu, kemal kılıçdaroğlu aday mı,
kemal kılıcdaroğlu, kemal kılıçdaroğlu aday mı,
Kemal Kılıçdaroğlu 'kurultayda aday mısınız' sorusunu yanıtladı
13:23 03.04.2025 (güncellendi: 13:41 03.04.2025)
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultay'da aday olup olmayacağıyla ilgili soruyu 'herkes aday yapıyor ama ben aday değilim' yanıtını verdi.
CHP'nin 6 Nisan pazar günü gerçekleştirileceği olağanüstü kurultayında aday olup olmayacağı tartışılan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Herkes aday yapıyor ama ben aday değilim" diyerek son noktayı koydu. Kılıçdaroğlu, eğer davetiye gelmişse kurultaya katılacağını da söyledi.
'Herkes aday yapıyor ama....'
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Kılıçdaroğlu, aday olup olmayacağıyla ilgili tartışmalara net yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, 'aday mısınız?' sorusuna, 'Hayır efendim. Ben aday değilim' yanıtını verdi.
Sarıkaya'nın, 'aday olmanız için imza toplayanlara kaç imza topladığınızı sorduğunuz, 400 civarında kaldığını öğrendiğinizde de 600’ü bulmaları halinde adaylığı düşüneceğinizi söylediğiniz ileri sürülüyor" sorusuna da Kılıçdaroğlu, "Az söylemişler. Madem istemişim niye az olsun, şöyle 750-800 olsaydı bari... Az demişler, 800’ü geçseydi..." diyerek cevapladı.
Kimsenin açıp kendisine sormadan hakkında yorumda bulunduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, "Herkes aday yapıyor ama ben aday değilim" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu 'kurultaya gidecek misiniz?' sorusunu da şöyle yanıtladı:
"Eğer davetiye geldiyse giderim. Ofiste olmadığım için davetiyenin gelip gelmediği hakkında da bilgim yok. Bir iki güne döneceğim, eğer davetiye gelmişse giderim"