Ukrayna’da uçurulmaya hazır 100 İHA ve bir Leopard tankı imha edildi

Hassas silahlarla düzenlenen saldırı sonucu Ukrayna'da, uçurulmaya hazır 100 kadar uzun menzilli insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyuran Rusya... 18.08.2025

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Ukrayna’nın 148 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna ordusuna ait 16 adet askeri otomobil, uçurulmaya hazır hale getirilen 100 kadar uzun menzilli İHA, İHA operatörlerinin eğitim merkezi, Ukrayna ordusunu besleyen yakıt depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1400 kadar asker, biri Alman yapımı Leopard tankı 6 tank ve 19 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 4 adet güdümlü uçak bombasını ve 141 uçak tipi İHA’sını imha etti.

