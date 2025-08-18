Türkiye
SON DAKİKA | Bakan Yumaklı duyurdu: Çanakkale Gelibolu yangını tamamen kontrol altına alındı
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Trump’tan Zelenskiy’e ‘Barış için Kırım ve NATO’dan vazgeç’ çağrısı
Trump’tan Zelenskiy’e ‘Barış için Kırım ve NATO’dan vazgeç’ çağrısı
ABD Başkanı Trump, Kiev rejimi lideri Zelenskiy'e Ukrayna'daki çatışmaya son vermek için Kırım'dan ve NATO üyeliğinden vazgeçme çağrısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya paylaşımında, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi için Vladimir Zelenskiy’in Kırım’dan ve NATO üyeliğinden vazgeçmesi gerektiğini yazdı.Trump, “Zelenski isterse Rusya ile savaşı neredeyse anında bitirebilir, isterse savaşmaya devam edebilir" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: Alaska ZirvesiPutin ve Trump Cuma günü Alaska'da bir araya gelmişti. Liderlerin Elmendorf-Richardson askeri üssündeki 3'e 3 formatındaki görüşmeleri 2 saat 45 dakika sürmüştü.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, toplantıda Rus tarafında yer alırken karşılarında ABD tarafını Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump'ın Özel Temsilcisi Steven Witkoff hazır bulunmuştu.Putin, Başkan Trump ile Ukrayna krizine olası adil bir çözüm konusunu görüştüğünü belirterek Alaska'daki görüşmelerin tarafları gerekli kararlara yaklaştırdığını söylemişti. Rus lider, ABD yönetimi gibi Moskova'nın da Ukrayna'daki çatışmaların hızla sona ermesini istediğini vurgulamıştı.
Trump'tan Zelenskiy'e 'Barış için Kırım ve NATO'dan vazgeç' çağrısı

ABD Başkanı Trump, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’e Ukrayna’daki çatışmaya son vermek için Kırım’dan ve NATO üyeliğinden vazgeçme çağrısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya paylaşımında, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi için Vladimir Zelenskiy’in Kırım’dan ve NATO üyeliğinden vazgeçmesi gerektiğini yazdı.
Trump, “Zelenski isterse Rusya ile savaşı neredeyse anında bitirebilir, isterse savaşmaya devam edebilir" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Her şeyin nasıl başladığını hatırlayın. Obama’nın (12 yıl önce, tek bir kurşun bile atılmadan!) verdiği Kırım’ın iadesi ve Ukrayna NATO'ya katılımı da söz konusu değil. Bazı şeyler asla değişmez.

Alaska Zirvesi

Putin ve Trump Cuma günü Alaska'da bir araya gelmişti. Liderlerin Elmendorf-Richardson askeri üssündeki 3'e 3 formatındaki görüşmeleri 2 saat 45 dakika sürmüştü.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, toplantıda Rus tarafında yer alırken karşılarında ABD tarafını Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump'ın Özel Temsilcisi Steven Witkoff hazır bulunmuştu.
Putin, Başkan Trump ile Ukrayna krizine olası adil bir çözüm konusunu görüştüğünü belirterek Alaska'daki görüşmelerin tarafları gerekli kararlara yaklaştırdığını söylemişti. Rus lider, ABD yönetimi gibi Moskova'nın da Ukrayna'daki çatışmaların hızla sona ermesini istediğini vurgulamıştı.
