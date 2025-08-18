https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/trumptan-zelenskiye-baris-icin-kirim-ve-natodan-vazgec-cagrisi-1098659443.html
Trump’tan Zelenskiy’e ‘Barış için Kırım ve NATO’dan vazgeç’ çağrısı
09:18 18.08.2025 (güncellendi: 09:22 18.08.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya paylaşımında, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi için Vladimir Zelenskiy’in Kırım’dan ve NATO üyeliğinden vazgeçmesi gerektiğini yazdı.
Trump, “Zelenski isterse Rusya ile savaşı neredeyse anında bitirebilir, isterse savaşmaya devam edebilir" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Her şeyin nasıl başladığını hatırlayın. Obama’nın (12 yıl önce, tek bir kurşun bile atılmadan!) verdiği Kırım’ın iadesi ve Ukrayna NATO'ya katılımı da söz konusu değil. Bazı şeyler asla değişmez.
Putin ve Trump Cuma günü Alaska'da bir araya gelmişti. Liderlerin Elmendorf-Richardson askeri üssündeki 3'e 3 formatındaki görüşmeleri 2 saat 45 dakika sürmüştü.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, toplantıda Rus tarafında yer alırken karşılarında ABD tarafını Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump'ın Özel Temsilcisi Steven Witkoff hazır bulunmuştu.
Putin, Başkan Trump ile Ukrayna krizine olası adil bir çözüm konusunu görüştüğünü belirterek Alaska'daki görüşmelerin tarafları gerekli kararlara yaklaştırdığını söylemişti. Rus lider, ABD yönetimi gibi Moskova'nın da Ukrayna'daki çatışmaların hızla sona ermesini istediğini vurgulamıştı.