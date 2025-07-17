https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/bisikletle-alkollu-yakalandi-9-bin-267-tl-para-cezasi-kesildi-1097954200.html
Bisikletle alkollü yakalandı: 9 bin 267 TL para cezası kesildi
Bisikletle alkollü yakalandı: 9 bin 267 TL para cezası kesildi
Sputnik Türkiye
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bisikletle güçlükle ilerleyen ve yapılan alkol testinde 2.50 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye, “alkollü araç kullanmak”... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T12:45+0300
2025-07-17T12:45+0300
2025-07-17T12:45+0300
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alkol
ceza
bisiklet
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Trafik Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde yaptıkları uygulamada bisikletiyle dengesiz şekilde ilerleyen bir sürücüyü durdurarak kontrol etti. Sürücüye alkol testi yapılmak istendi ancak şahıs önce polis ekiplerine direnç gösterdi.2.50 promil alkollü çıktıKısa süren ikna çabalarının ardından alkolmetreyi üfleyen bisiklet sürücüsünün 2.50 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bu oran, hem trafik güvenliğini hem de kamu düzenini tehdit edecek seviyede olarak değerlendirildi.9 bin 267 TL para cezası kesildiSürücüye, “alkollü araç kullanmak” suçundan 9 bin 267 TL para cezası uygulandı. Alkollü bisiklet sürüşü de trafik yasaları kapsamında cezalandırılan davranışlar arasında yer alıyor.Polise tepki gösterdiCeza kesilmesinin ardından tepki gösteren sürücünün polis ekiplerine söylediği sözler dikkat çekti:“Ben buradan gidiyorum. Arabayla bir ilgisi yok ki bunun. Ehliyeti yok, bir şeyi yok ki bunun. Beni bu akşam idare edin. Beni giderken seyredin bak.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/istanbulun-kilit-noktalarindan-biri-calisma-basladi-otoyola-girisler-kapatildi-1097948423.html
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alkol, ceza, bisiklet
Bisikletle alkollü yakalandı: 9 bin 267 TL para cezası kesildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bisikletle güçlükle ilerleyen ve yapılan alkol testinde 2.50 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye, “alkollü araç kullanmak” suçundan 9 bin 267 TL para cezası kesildi.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Trafik Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde yaptıkları uygulamada bisikletiyle dengesiz şekilde ilerleyen bir sürücüyü durdurarak kontrol etti. Sürücüye alkol testi yapılmak istendi ancak şahıs önce polis ekiplerine direnç gösterdi.
2.50 promil alkollü çıktı
Kısa süren ikna çabalarının ardından alkolmetreyi üfleyen bisiklet sürücüsünün 2.50 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bu oran, hem trafik güvenliğini hem de kamu düzenini tehdit edecek seviyede olarak değerlendirildi.
9 bin 267 TL para cezası kesildi
Sürücüye, “alkollü araç kullanmak” suçundan 9 bin 267 TL para cezası uygulandı. Alkollü bisiklet sürüşü de trafik yasaları kapsamında cezalandırılan davranışlar arasında yer alıyor.
Ceza kesilmesinin ardından tepki gösteren sürücünün polis ekiplerine söylediği sözler dikkat çekti:
“Ben buradan gidiyorum. Arabayla bir ilgisi yok ki bunun. Ehliyeti yok, bir şeyi yok ki bunun. Beni bu akşam idare edin. Beni giderken seyredin bak.”