https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/bisikletle-alkollu-yakalandi-9-bin-267-tl-para-cezasi-kesildi-1097954200.html

Bisikletle alkollü yakalandı: 9 bin 267 TL para cezası kesildi

Bisikletle alkollü yakalandı: 9 bin 267 TL para cezası kesildi

Sputnik Türkiye

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bisikletle güçlükle ilerleyen ve yapılan alkol testinde 2.50 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye, “alkollü araç kullanmak”... 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T12:45+0300

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ceza

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Trafik Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde yaptıkları uygulamada bisikletiyle dengesiz şekilde ilerleyen bir sürücüyü durdurarak kontrol etti. Sürücüye alkol testi yapılmak istendi ancak şahıs önce polis ekiplerine direnç gösterdi.2.50 promil alkollü çıktıKısa süren ikna çabalarının ardından alkolmetreyi üfleyen bisiklet sürücüsünün 2.50 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bu oran, hem trafik güvenliğini hem de kamu düzenini tehdit edecek seviyede olarak değerlendirildi.9 bin 267 TL para cezası kesildiSürücüye, “alkollü araç kullanmak” suçundan 9 bin 267 TL para cezası uygulandı. Alkollü bisiklet sürüşü de trafik yasaları kapsamında cezalandırılan davranışlar arasında yer alıyor.Polise tepki gösterdiCeza kesilmesinin ardından tepki gösteren sürücünün polis ekiplerine söylediği sözler dikkat çekti:“Ben buradan gidiyorum. Arabayla bir ilgisi yok ki bunun. Ehliyeti yok, bir şeyi yok ki bunun. Beni bu akşam idare edin. Beni giderken seyredin bak.”

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