Terörsüz Türkiye çalışmaları sürüyor: Komisyonun çalışma takvimi açıklandı
Terörsüz Türkiye çalışmaları sürüyor: Komisyonun çalışma takvimi açıklandı
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışma takvimi açıklandı. Komisyon şehit yakınları, gaziler, Diyarbakır Anneleri ve Cumartesi Annelerini... 18.08.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmalarını sürdüren 51 kişiden oluşan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yol haritası belli oldu. Bu hafta salı ve çarşamba günü toplanacak komisyonda şehit yakınları ve gaziler, Diyarbakır Anneleri, Barış Anneleri, ile Cumartesi Anneleri dinlenecekEylül ayında hukuki adımlar için istişareler başlayacakKomisyonda eylül ayında da hukuki adımlar için istişarelere başlanacak. 1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla birlikte de artık üzerinde uzlaşılan konulara dair yasa tekliflerinin Meclis'e sunulabileceği kaydediliyor. Komisyonun salı ve çarşamba günü yapılacak toplantılarında da birçok isim dinlenecek. Salı günkü komisyon Toplantısı saat 14.00'te başlayacak.Salı ve çarşamba günlerinin programı belli olduKomisyonda şehit yakınları ve gaziler dinlenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da toplantıda bilgi verecek. Şehit aileleri ve gazileri temsil eden sivil toplum kuruluşlarına da söz verileceği belirtildi. İkinci oturumda ise Diyarbakır Anneleri dinlenecek.Çarşamba günü ise ilk oturumda Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri dinlenecek. İkinci oturumda ise 4 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri görüşlerini paylaşacak. İnsan Hak Ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri söz alacak.
Terörsüz Türkiye çalışmaları sürüyor: Komisyonun çalışma takvimi açıklandı

13:25 18.08.2025
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışma takvimi açıklandı. Komisyon şehit yakınları, gaziler, Diyarbakır Anneleri ve Cumartesi Annelerini dinleyecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmalarını sürdüren 51 kişiden oluşan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yol haritası belli oldu. Bu hafta salı ve çarşamba günü toplanacak komisyonda şehit yakınları ve gaziler, Diyarbakır Anneleri, Barış Anneleri, ile Cumartesi Anneleri dinlenecek

Eylül ayında hukuki adımlar için istişareler başlayacak

Komisyonda eylül ayında da hukuki adımlar için istişarelere başlanacak. 1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla birlikte de artık üzerinde uzlaşılan konulara dair yasa tekliflerinin Meclis'e sunulabileceği kaydediliyor. Komisyonun salı ve çarşamba günü yapılacak toplantılarında da birçok isim dinlenecek. Salı günkü komisyon Toplantısı saat 14.00'te başlayacak.

Salı ve çarşamba günlerinin programı belli oldu

Komisyonda şehit yakınları ve gaziler dinlenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da toplantıda bilgi verecek. Şehit aileleri ve gazileri temsil eden sivil toplum kuruluşlarına da söz verileceği belirtildi. İkinci oturumda ise Diyarbakır Anneleri dinlenecek.
Çarşamba günü ise ilk oturumda Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri dinlenecek. İkinci oturumda ise 4 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri görüşlerini paylaşacak. İnsan Hak Ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri söz alacak.
