https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/terorsuz-turkiye-calismalari-suruyor-komisyonun-calisma-takvimi-aciklandi-1098666781.html

Terörsüz Türkiye çalışmaları sürüyor: Komisyonun çalışma takvimi açıklandı

Terörsüz Türkiye çalışmaları sürüyor: Komisyonun çalışma takvimi açıklandı

Sputnik Türkiye

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışma takvimi açıklandı. Komisyon şehit yakınları, gaziler, Diyarbakır Anneleri ve Cumartesi Annelerini... 18.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-18T13:25+0300

2025-08-18T13:25+0300

2025-08-18T13:25+0300

türki̇ye

terörsüz türkiye

milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu

cumartesi anneleri

tbmm

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098365221_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c548912258f78552d61d560e02ebc46b.jpg

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmalarını sürdüren 51 kişiden oluşan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yol haritası belli oldu. Bu hafta salı ve çarşamba günü toplanacak komisyonda şehit yakınları ve gaziler, Diyarbakır Anneleri, Barış Anneleri, ile Cumartesi Anneleri dinlenecekEylül ayında hukuki adımlar için istişareler başlayacakKomisyonda eylül ayında da hukuki adımlar için istişarelere başlanacak. 1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla birlikte de artık üzerinde uzlaşılan konulara dair yasa tekliflerinin Meclis'e sunulabileceği kaydediliyor. Komisyonun salı ve çarşamba günü yapılacak toplantılarında da birçok isim dinlenecek. Salı günkü komisyon Toplantısı saat 14.00'te başlayacak.Salı ve çarşamba günlerinin programı belli olduKomisyonda şehit yakınları ve gaziler dinlenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da toplantıda bilgi verecek. Şehit aileleri ve gazileri temsil eden sivil toplum kuruluşlarına da söz verileceği belirtildi. İkinci oturumda ise Diyarbakır Anneleri dinlenecek.Çarşamba günü ise ilk oturumda Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri dinlenecek. İkinci oturumda ise 4 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri görüşlerini paylaşacak. İnsan Hak Ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri söz alacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/milli-dayanisma-kardeslik-ve-demokrasi-komisyonu-toplantisi-sona-erdi-ucuncu-toplanti-75-saat-surdu-1098550645.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

terörsüz türkiye, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu, cumartesi anneleri, tbmm