Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı sona erdi: Üçüncü toplantı 7.5 saat sürdü
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı sona erdi: Üçüncü toplantı 7.5 saat sürdü
Sputnik Türkiye
12.08.2025
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü toplantısını tamamladı.7.5 saat süren üçüncü toplantıda yazılı ve sözlü öneriler komisyona iletildi. Komisyonun dördüncü toplantısının 19 Ağustos Salı günü saat 14.00’te gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.Komisyonda, şehit yakınları ve gazi ailelerinin dinleneceği açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Bektaş’ın da toplantıya davet edileceği belirtildi.
türki̇ye
SON HABERLER
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı sona erdi: Üçüncü toplantı 7.5 saat sürdü

21:23 12.08.2025
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 7.5 saat süren üçüncü toplantısı sona erdi. Üçüncü toplantıda, komisyonun çalışmalarıyla ilgili öneriler yazılı ve sözlü olarak üyeler tarafından iletilerek, gelecek haftalara ilişkin yol haritası belirlendi.
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü toplantısını tamamladı.
7.5 saat süren üçüncü toplantıda yazılı ve sözlü öneriler komisyona iletildi. Komisyonun dördüncü toplantısının 19 Ağustos Salı günü saat 14.00’te gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.
Komisyonda, şehit yakınları ve gazi ailelerinin dinleneceği açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Bektaş’ın da toplantıya davet edileceği belirtildi.
