Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı sona erdi: Üçüncü toplantı 7.5 saat sürdü

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 7.5 saat süren üçüncü toplantısı sona erdi. Üçüncü toplantıda, komisyonun çalışmalarıyla ilgili öneriler... 12.08.2025, Sputnik Türkiye

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü toplantısını tamamladı.7.5 saat süren üçüncü toplantıda yazılı ve sözlü öneriler komisyona iletildi. Komisyonun dördüncü toplantısının 19 Ağustos Salı günü saat 14.00’te gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.Komisyonda, şehit yakınları ve gazi ailelerinin dinleneceği açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Bektaş’ın da toplantıya davet edileceği belirtildi.

2025

