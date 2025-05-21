https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/ehliyet-ruhsat-ve-sozlugu-almadan-yola-cikma-trumptan-kamyonculara-dil-zorunlulugu-geldi-1096378686.html
Ehliyet, ruhsat ve sözlüğü almadan yola çıkma: Trump’tan kamyonculara dil zorunluluğu geldi
Ehliyet, ruhsat ve sözlüğü almadan yola çıkma: Trump’tan kamyonculara dil zorunluluğu geldi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump’ın yeni kararına göre kamyon şoförleri artık “yük” taşımadan önce dil sınavını geçmek zorunda. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, kararnamenin... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T06:58+0300
2025-05-21T06:58+0300
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ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Başkan Donald Trump'ın ülkede ticari taşıma yapan kamyon şoförlerine İngilizce bilme zorunluluğu getiren kararnamesine ilişkin yönergeyi yürürlüğe koyacak emre imza attı.ABD Ulaştırma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Bakan Duffy'nin, Trump'ın İngilizce bilmeyen ticari kamyon şoförlerinin görevden alınmasını öngören kararnamesine ilişkin emri imzaladığı bildirilen açıklamada, "Önce Amerika demek, önce güvenlik demektir. Amerikalılar, trafik işaretlerimizi anlayıp yorumlayabilen kamyon şoförleriyle aynı yollarda olduklarında çok daha güvendedir" ifadelerine yer verildi.Nisanda imzalanan bu kararname, eski Başkan Barack Obama döneminde yürürlüğe giren ve İngilizce bilmeyen ticari sürücülerin görevden alınmasını engelleyen uygulamayı iptal etmişti.Trump, şubatta imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, ABD tarihinde ilk kez İngilizceyi ülkenin resmi dili ilan etmişti.Başkan Trump yönetiminin bu adımları, kamu düzeni ve göçmenlik politikaları konusundaki sert duruşunun bir devamı olarak değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/trump-altin-kubbeyi-duyurdu-toplam-maliyetinin-175-milyar-dolar-olacagindan-bahsediyoruz-1096376354.html
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i̇ngilizce, abd, amerika, kamyon şoförleri, kamyon, kamyoncular, dil, yabancı dil
i̇ngilizce, abd, amerika, kamyon şoförleri, kamyon, kamyoncular, dil, yabancı dil
Ehliyet, ruhsat ve sözlüğü almadan yola çıkma: Trump’tan kamyonculara dil zorunluluğu geldi
ABD Başkanı Trump’ın yeni kararına göre kamyon şoförleri artık “yük” taşımadan önce dil sınavını geçmek zorunda. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, kararnamenin uygulanması için düğmeye bastı. Buna göre İngilizce bilmeyen ticari kamyon şoförleri görevden alınacak.
ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Başkan Donald Trump'ın ülkede ticari taşıma yapan kamyon şoförlerine İngilizce bilme zorunluluğu getiren kararnamesine ilişkin yönergeyi yürürlüğe koyacak emre imza attı.
ABD Ulaştırma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Bakan Duffy'nin, Trump'ın İngilizce bilmeyen ticari kamyon şoförlerinin görevden alınmasını öngören kararnamesine ilişkin emri imzaladığı bildirilen açıklamada, "Önce Amerika demek, önce güvenlik demektir. Amerikalılar, trafik işaretlerimizi anlayıp yorumlayabilen kamyon şoförleriyle aynı yollarda olduklarında çok daha güvendedir" ifadelerine yer verildi.
Nisanda imzalanan bu kararname, eski Başkan Barack Obama döneminde yürürlüğe giren ve İngilizce bilmeyen ticari sürücülerin görevden alınmasını engelleyen uygulamayı iptal etmişti.
Trump, şubatta imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, ABD tarihinde ilk kez İngilizceyi ülkenin resmi dili ilan etmişti.
Başkan Trump yönetiminin bu adımları, kamu düzeni ve göçmenlik politikaları konusundaki sert duruşunun bir devamı olarak değerlendiriliyor.