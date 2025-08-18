https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/son-zamanlarda-viral-olmustu-cadirda-karbonmonoksit-gazindan-zehirlenen-cift-yasamini-yitirdi-1098658899.html
Son zamanlarda viral olmuştu: Çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi
Türkiye’de son günlerde sosyal medyada “çadır kurma” hobisi, keyifli ve estetik bir etkinlik olarak ön plana çıkmıştı. Bu sefer öyle olmadı, Kayseri'de Erciyes... 18.08.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye’de son günlerde sosyal medyada “çadır kurma” hobisi, keyifli ve estetik bir etkinlik olarak ön plana çıkmıştı. Bu sefer öyle olmadı, Kayseri'de Erciyes Dağı'nda çadırda kalan evli çift, karbonmonoksit gazından zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.
Sosyal medyada öne çıkan çadır hobisi, yanlış kullanım nedeniyle bir çiftin sonu oldu. Tekir Yaylası'ndaki kamp alanında kiraladıkları çadırda kalan Mustafa K. ve eşi Fatmagül K'den haber alamayan yakınları jandarma ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine çadıra giden ekipler, çifti hareketsiz halde buldu.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen çiftin cenazeleri Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.