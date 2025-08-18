Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/bu-hafta-da-sicakliklar-mevsim-normalleri-uzerinde-istanbulda-saganak-surecek-mi-1098656536.html
Bu hafta da sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde: İstanbul'da sağanak sürecek mi?
Bu hafta da sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde: İstanbul'da sağanak sürecek mi?
Bu hafta da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. İstanbul'da sıcaklık hafta boyunca 31-32 derece civarında olacak. Bugün ve çarşamba günü... 18.08.2025
2025-08-18T06:38+0300
2025-08-18T06:38+0300
türki̇ye
ankara
i̇zmir
meteoroloji
hava durumu
istanbul hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1b/1098168938_0:81:1024:657_1920x0_80_0_0_c88a15c1f6d72476536a1dc1de791415.png
Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. Ancak iç ve doğu bölgelerde normallerin üzerine çıkacak. En yüksek sıcaklık ise yine Güneydoğu Anadolu'da, 40 dereceye kadar ulaşacak.İstanbul'da fırtına ve yağmur devam edecek mi?Kentte fırtınanın ve yağışın bugün itibarıyla etkisini yitirmesi bekleniyor. Sıcaklık hafta boyunca 31-32 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 22 ile 25 derece arasında değişecek.Ankara'da hava durumuAnkara ve İzmir'de yağış yok. Hava açık ve az bulutlu olacak. Her iki kentte de gündüz sıcaklığı 35 dereceye kadar çıkacak.Gece sıcaklığı Ankara'da 20, İzmir'de ise 24 derece olacak.3 ile sağanak geliyorOsmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimleri ve Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/meteoroloji-uyardi-sert-ruzgar-ve-yuksek-sicaklik-etkili-olacak-1098644954.html
türki̇ye
ankara
i̇zmir
SON HABERLER
ankara, i̇zmir, meteoroloji, hava durumu, istanbul hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu
ankara, i̇zmir, meteoroloji, hava durumu, istanbul hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu

Bu hafta da sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde: İstanbul'da sağanak sürecek mi?

06:38 18.08.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturTürkiye aşırı sıcak
Türkiye aşırı sıcak - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Bu hafta da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. İstanbul'da sıcaklık hafta boyunca 31-32 derece civarında olacak. Bugün ve çarşamba günü yağış geçişleri olabilir. Ankara ve İzmir'de ise gündüz sıcaklığı 35 dereceye kadar çıkacak.
Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. Ancak iç ve doğu bölgelerde normallerin üzerine çıkacak. En yüksek sıcaklık ise yine Güneydoğu Anadolu'da, 40 dereceye kadar ulaşacak.

İstanbul'da fırtına ve yağmur devam edecek mi?

Kentte fırtınanın ve yağışın bugün itibarıyla etkisini yitirmesi bekleniyor. Sıcaklık hafta boyunca 31-32 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 22 ile 25 derece arasında değişecek.

Ankara'da hava durumu

Ankara ve İzmir'de yağış yok. Hava açık ve az bulutlu olacak. Her iki kentte de gündüz sıcaklığı 35 dereceye kadar çıkacak.
Gece sıcaklığı Ankara'da 20, İzmir'de ise 24 derece olacak.

3 ile sağanak geliyor

Osmaniye çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimleri ve Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor
