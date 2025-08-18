https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/bu-hafta-da-sicakliklar-mevsim-normalleri-uzerinde-istanbulda-saganak-surecek-mi-1098656536.html
Bu hafta da sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde: İstanbul'da sağanak sürecek mi?
Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. Ancak iç ve doğu bölgelerde normallerin üzerine çıkacak. En yüksek sıcaklık ise yine Güneydoğu Anadolu'da, 40 dereceye kadar ulaşacak.İstanbul'da fırtına ve yağmur devam edecek mi?Kentte fırtınanın ve yağışın bugün itibarıyla etkisini yitirmesi bekleniyor. Sıcaklık hafta boyunca 31-32 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 22 ile 25 derece arasında değişecek.Ankara'da hava durumuAnkara ve İzmir'de yağış yok. Hava açık ve az bulutlu olacak. Her iki kentte de gündüz sıcaklığı 35 dereceye kadar çıkacak.Gece sıcaklığı Ankara'da 20, İzmir'de ise 24 derece olacak.3 ile sağanak geliyorOsmaniye çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimleri ve Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor
SON HABERLER
Bu hafta da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. İstanbul'da sıcaklık hafta boyunca 31-32 derece civarında olacak. Bugün ve çarşamba günü yağış geçişleri olabilir. Ankara ve İzmir'de ise gündüz sıcaklığı 35 dereceye kadar çıkacak.
Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. Ancak iç ve doğu bölgelerde normallerin üzerine çıkacak. En yüksek sıcaklık ise yine Güneydoğu Anadolu'da, 40 dereceye kadar ulaşacak.
İstanbul'da fırtına ve yağmur devam edecek mi?
Kentte fırtınanın ve yağışın bugün itibarıyla etkisini yitirmesi bekleniyor. Sıcaklık hafta boyunca 31-32 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 22 ile 25 derece arasında değişecek.
Ankara ve İzmir'de yağış yok. Hava açık ve az bulutlu olacak. Her iki kentte de gündüz sıcaklığı 35 dereceye kadar çıkacak.
Gece sıcaklığı Ankara'da 20, İzmir'de ise 24 derece olacak.
Osmaniye çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimleri ve Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor