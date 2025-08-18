https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/bu-hafta-da-sicakliklar-mevsim-normalleri-uzerinde-istanbulda-saganak-surecek-mi-1098656536.html

Bu hafta da sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde: İstanbul'da sağanak sürecek mi?

Bu hafta da sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde: İstanbul'da sağanak sürecek mi?

Sputnik Türkiye

Bu hafta da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. İstanbul'da sıcaklık hafta boyunca 31-32 derece civarında olacak. Bugün ve çarşamba günü... 18.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-18T06:38+0300

2025-08-18T06:38+0300

2025-08-18T06:38+0300

türki̇ye

ankara

i̇zmir

meteoroloji

hava durumu

istanbul hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1b/1098168938_0:81:1024:657_1920x0_80_0_0_c88a15c1f6d72476536a1dc1de791415.png

Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. Ancak iç ve doğu bölgelerde normallerin üzerine çıkacak. En yüksek sıcaklık ise yine Güneydoğu Anadolu'da, 40 dereceye kadar ulaşacak.İstanbul'da fırtına ve yağmur devam edecek mi?Kentte fırtınanın ve yağışın bugün itibarıyla etkisini yitirmesi bekleniyor. Sıcaklık hafta boyunca 31-32 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 22 ile 25 derece arasında değişecek.Ankara'da hava durumuAnkara ve İzmir'de yağış yok. Hava açık ve az bulutlu olacak. Her iki kentte de gündüz sıcaklığı 35 dereceye kadar çıkacak.Gece sıcaklığı Ankara'da 20, İzmir'de ise 24 derece olacak.3 ile sağanak geliyorOsmaniye çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimleri ve Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/meteoroloji-uyardi-sert-ruzgar-ve-yuksek-sicaklik-etkili-olacak-1098644954.html

türki̇ye

ankara

i̇zmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, i̇zmir, meteoroloji, hava durumu, istanbul hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu