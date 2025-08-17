https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/istanbulda-polis-kiligina-giren-baba-ogul-tutuklandi-sahte-polislerin-evinden-cikanlar-sasirtti-1098650921.html
İstanbul'da polis kılığına giren baba-oğul tutuklandı: Sahte polislerin evinden çıkanlar şaşırttı
İstanbul'da polis kılığına giren baba-oğul tutuklandı: Sahte polislerin evinden çıkanlar şaşırttı
17.08.2025
İstanbul’da sosyal medya üzerinden kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan baba oğulun da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı. Sahte polislerin evlerinde yapılan aramada tabanca ve silahların yanı sıra sahte polis kimlikleri ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan paylaşım yapan 3 sahte polisi yakaladı.
15 Ağustos’ta Esenyurt, Başakşehir, Tuzla ve Sancaktepe’de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 579 fişek, 191 kuru sıkı fişeği, 5 şarjör, 2 sahte polis kimliği, 2 Cumhurbaşkanlığı forsu rozeti, 2 Cumhurbaşkanlığı Sanayi Başkanlığı araç kartı, 2 polis rozeti, özel harekât montu, 2 yakın koruma rozeti, 4 telsiz ve 8 cep telefonu ele geçirildi.
Şüphelilerden B.S’nin çeşitli suçlardan 1, oğlu M.E.S’nin ise 4 sabıka kaydı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.