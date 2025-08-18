https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/rus-disisleri-ukraynanin-petrol-boru-hattina-yonelik-saldirisini-yorumladi-kana-susamis-canavar-1098671522.html

Rus Dışişleri, Ukrayna’nın petrol boru hattına yönelik saldırısını yorumladı: Kana susamış canavar

Rus Dışişleri, Ukrayna'nın petrol boru hattına yönelik saldırısını yorumladı: Kana susamış canavar

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Macaristan'a uzanan petrol boru hattına düzenlenen saldırının ardından Kiev rejimini kana susamış bir canavar... 18.08.2025

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev’in Macaristan'a uzanan Drujba petrol boru hattı üzerindeki tesise düzenlediği saldırıyla hiçbir şeyden geri durmayacağını gösterdiğini belirtti.Zaharova, Rusya’nın yıllardır Kiev rejimini beslemekle uğraşan ideologları 'bu ahlaksız ve kana susamış canavarın asla durmayacağı ve tüm dünyaya iğrenç bir enfeksiyon gibi yayılacağı konusunda uyardığına' dikkat çekerek, Kiev’in daha önce de Afrika ve Ortadoğu'da terör saldırıları düzenlediğini, Orta Asya vatandaşlarını teröre sürüklediğini vurguladı.Daha önce Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'nın Bryansk Bölgesi'ndeki Drujba Petrol Boru Hattı istasyonuna İHA’lı saldırı düzenlediğini bildirmişti.

