Milyonların gözü saat 18.30'a kilitlendi: Memur sendikaları ve Bakan Işıkhan bir araya gelecek

Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme sürecinde bugün saat 18.30'da sendika temsilcileri ve Bakan Vedat Işıkhan bir araya gelecek. 18.08.2025, Sputnik Türkiye

Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında gözler hükümetten gelecek son teklife çevrildi. Memur- Sen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bugün 18.30'da bir araya gelecek. 8'inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde sunulan zam teklifini yeterli bulmayan memurlar eyleme giderken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur sendikalarıyla zam teklifini görüşmek için bugün saat 18.30'da bir araya gelecek. Ne olmuştu?Hükümet ilk teklifinde 2026 yılı için 10 artı 6; 2027 yılı için 4 artı 4 teklif etmişti. Memur-Sen ise; 2026 yılı için kümülatif yüzde 88; 2027 yılı için de yüzde 46 zam talep ediyor.

