Memurlara ikinci zam teklifi sunuldu: Taban aylığa bin lira ek zam
2025-08-15T17:31+0300
2025-08-15T17:31+0300
2025-08-15T17:31+0300
Memur ve emekli memura ikinci zam teklifi açıklandı.Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet, memur ve memur emeklileri için ikinci zam teklifini açıkladı. Teklife göre, 2026’nın ilk 6 ayında maaşlara yüzde 10, ikinci 6 ayında ise yüzde 6 zam yapılacak. Ayrıca taban aylıklara bin TL artış uygulanacak.
2025
Hükümet, 2026 yılı için memur ve memur emeklilerine yönelik ikinci zam teklifini kamuoyuna duyurdu. Buna göre, yılın ilk 6 ayında maaşlara yüzde 10, ikinci 6 ayında ise yüzde 6 oranında artış yapılması öngörülüyor. Ayrıca taban aylığa bin TL ilave edilecek.
Memur ve emekli memura ikinci zam teklifi açıklandı.
Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet, memur ve memur emeklileri için ikinci zam teklifini açıkladı. Teklife göre, 2026’nın ilk 6 ayında maaşlara yüzde 10, ikinci 6 ayında ise yüzde 6 zam yapılacak. Ayrıca taban aylıklara bin TL artış uygulanacak.