Memurlara ikinci zam teklifi sunuldu: Taban aylığa bin lira ek zam
Memurlara ikinci zam teklifi sunuldu: Taban aylığa bin lira ek zam
Hükümet, 2026 yılı için memur ve memur emeklilerine yönelik ikinci zam teklifini kamuoyuna duyurdu. Buna göre, yılın ilk 6 ayında maaşlara yüzde 10, ikinci 6... 15.08.2025
2025-08-15T17:31+0300
2025-08-15T17:31+0300
ekonomi̇
memur
memur zammı
memur maaşı
memur alımı
en düşük memur maaşı
2025 emekli ve memur zammı
zam
ara zam
ek zam
Memur ve emekli memura ikinci zam teklifi açıklandı.Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet, memur ve memur emeklileri için ikinci zam teklifini açıkladı. Teklife göre, 2026'nın ilk 6 ayında maaşlara yüzde 10, ikinci 6 ayında ise yüzde 6 zam yapılacak. Ayrıca taban aylıklara bin TL artış uygulanacak.
memur, memur zammı, memur maaşı, memur alımı, en düşük memur maaşı, 2025 emekli ve memur zammı, zam, ara zam, ek zam, seyyanen zam
memur, memur zammı, memur maaşı, memur alımı, en düşük memur maaşı, 2025 emekli ve memur zammı, zam, ara zam, ek zam, seyyanen zam

Memurlara ikinci zam teklifi sunuldu: Taban aylığa bin lira ek zam

17:31 15.08.2025
Hükümet, 2026 yılı için memur ve memur emeklilerine yönelik ikinci zam teklifini kamuoyuna duyurdu. Buna göre, yılın ilk 6 ayında maaşlara yüzde 10, ikinci 6 ayında ise yüzde 6 oranında artış yapılması öngörülüyor. Ayrıca taban aylığa bin TL ilave edilecek.
Memur ve emekli memura ikinci zam teklifi açıklandı.
Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet, memur ve memur emeklileri için ikinci zam teklifini açıkladı. Teklife göre, 2026’nın ilk 6 ayında maaşlara yüzde 10, ikinci 6 ayında ise yüzde 6 zam yapılacak. Ayrıca taban aylıklara bin TL artış uygulanacak.
EKONOMİ
Memur ve memur emeklisi için ikinci zam teklifi gelecek mi? Görüşme saati belli oldu
14:05
