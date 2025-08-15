https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/memurlara-ikinci-zam-teklifi-sunuldu-taban-ayliga-bin-lira-ek-zam-1098619188.html

Memurlara ikinci zam teklifi sunuldu: Taban aylığa bin lira ek zam

Memur ve emekli memura ikinci zam teklifi açıklandı.Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet, memur ve memur emeklileri için ikinci zam teklifini açıkladı. Teklife göre, 2026’nın ilk 6 ayında maaşlara yüzde 10, ikinci 6 ayında ise yüzde 6 zam yapılacak. Ayrıca taban aylıklara bin TL artış uygulanacak.

