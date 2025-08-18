https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/merkez-bankasi-acikladi-konut-fiyatlarindaki-artis-orani-belli-oldu--1098661659.html
Merkez Bankası açıkladı: Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu
Merkez Bankası açıkladı: Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu
Sputnik Türkiye
Konut fiyatları temmuz ayında yüzde 0,95 oranında arttı. Yıllık artış yüzde 32.8'e ulaştı. 18.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-18T10:32+0300
2025-08-18T10:32+0300
2025-08-18T10:32+0300
ekonomi̇
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
i̇stanbul
ankara
i̇zmir
konut fiyatları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094181543_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_96f0c5728aeef6dbd68dd1a9d2657af5.jpg
Konut fiyatları, temmuzda yüzde 0,95 oranında artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 32,8 oranında yükseldi. Fiyatlar reel olarak ise, yüzde 0,5 oranında düşüş kaydetti. En çok artış ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan rapora göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında artarak 187,7 seviyesinde gerçekleşti.Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,8 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 0,5 oranında azalış gösterdi.Konut fiyatları en çok hangi illerde arttı?2025 yılı Temmuz ayında, İstanbul ve Ankara’da bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 0,6 ve 1,2 oranlarında artış, İzmir’de ise yüzde 1,0 oranında azalış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 33,5, 42,9 ve 31,0 oranlarında artış gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/1098660053.html
i̇stanbul
ankara
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094181543_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8b34b6b648b0c626efe06de67cf6ec35.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), i̇stanbul, ankara, i̇zmir, konut fiyatları
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), i̇stanbul, ankara, i̇zmir, konut fiyatları
Merkez Bankası açıkladı: Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu
Konut fiyatları temmuz ayında yüzde 0,95 oranında arttı. Yıllık artış yüzde 32.8'e ulaştı.
Konut fiyatları, temmuzda yüzde 0,95 oranında artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 32,8 oranında yükseldi. Fiyatlar reel olarak ise, yüzde 0,5 oranında düşüş kaydetti. En çok artış ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan rapora göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında artarak 187,7 seviyesinde gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,8 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 0,5 oranında azalış gösterdi.
Konut fiyatları en çok hangi illerde arttı?
2025 yılı Temmuz ayında, İstanbul ve Ankara’da bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 0,6 ve 1,2 oranlarında artış, İzmir’de ise yüzde 1,0 oranında azalış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 33,5, 42,9 ve 31,0 oranlarında artış gösterdi.