Malatya'da orman yangını: Bölgede ekiplerin müdahalesi sürüyor

Malatya'da orman yangını: Bölgede ekiplerin müdahalesi sürüyor

18.08.2025

Malatya Doğanyol ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Büyüyen yangına müdahale sürürken, bölgede bazı ahırlardaki hayvanlar tahliye edildi. Doğanyol ilçesi Yalınca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Malatya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının geniş alana yayılmaması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.Öte yandan, yangının yerleşim yerlerine ulaşması ihtimaline karşı bazı ahırlardaki hayvanlar bölgeden tahliye edildi.

