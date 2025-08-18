https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/kirim-koprusune-yonelik-teror-saldirisi-engellendi-1098657676.html

Kırım Köprüsü’ne yönelik terör saldırısı engellendi

Ukrayna gizli servislerinin Kırım Köprüsü’nde bomba yüklü aracı havaya uçurtma girişiminin engellendiği, tüm faillerin yakalandığı belirtildi. 18.08.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada, Ukrayna özel servislerinin, patlayıcı yüklü bir otomobille Kırım Köprüsü'ne yönelik terör saldırısı düzenleme girişiminin engellendiği bildirildi.Patlayıcı yüklü otomobilin, Ukrayna'dan Rusya'ya çeşitli ülkelerden transit geçerek geldiği, Gürcistan sınırındaki uluslararası kontrol noktasından ülkeye girdiği ve özel bir şirkete ait bir çekiçle Krasnodar Bölgesi’ne götürülmesi gerektiği tespit edildi.Daha sonra bomba yüklü otomobilin başka bir sürücüye teslim edilmesi gerekiyordu. Ne taşıdığını bilmediği kaydedilen yeni sürücünün otomobili Kırım Köprüsü’ne götürmesi ve “bilmeden Kiev rejiminin karanlık planlarında intihar bombacısı haline gelmesi” gerektiği belirtildi.Açıklamada, “Ukraynalı teröristlerin tüm hilelerine rağmen, FSB onların planlarını derhal ortaya çıkarmayı, Chevrolet Volt marka otomobilin içine dikkatlice gizlenmiş patlayıcı düzeneği tespit edip etkisiz hale getirmeyi ve ayrıca ülkemiz topraklarına teslimatında yer alan herkesi tutuklamayı başardı” dendi.

