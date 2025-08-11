https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/jennifer-lopez-sahnede-sarki-soylerken-boynunda-bocek-yurudu-dev-ekrandan-bocegi-gorenler-ciglik-1098507862.html

Jennifer Lopez sahnede şarkı söylerken boynunda böcek yürüdü: Dev ekrandan böceği görenler çığlık attı

Jennifer Lopez sahnede şarkı söylerken boynunda böcek yürüdü: Dev ekrandan böceği görenler çığlık attı

Jennifer Lopez, Kazakistan konseri sırasında elbisesinin boyun kısmında yürüyen böcek ile mücadele etti. Böceği son anda fark eden Lopez, eliyle sahnenin diğer... 11.08.2025

Jennifer Lopez'in üzerine konser esnasında büyük bir böcek kondu. Önce şarkıcının göbek hizasına yürüyen böcek ardından boynuna doğru hareket etti. Hayranları çığlıkla uyardıŞarkıcının dev ekrana verilen görüntüsünde böceği fark eden kalabalık çığlıklar atmaya başladı. Lopez bunu şarkı performansının karşılığı olarak düşünse de hayranları şarkıcıyı uyarmaya çalışıyordu.

