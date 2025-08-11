https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/jennifer-lopez-sahnede-sarki-soylerken-boynunda-bocek-yurudu-dev-ekrandan-bocegi-gorenler-ciglik-1098507862.html
Jennifer Lopez sahnede şarkı söylerken boynunda böcek yürüdü: Dev ekrandan böceği görenler çığlık attı
Jennifer Lopez sahnede şarkı söylerken boynunda böcek yürüdü: Dev ekrandan böceği görenler çığlık attı
Jennifer Lopez, Kazakistan konseri sırasında elbisesinin boyun kısmında yürüyen böcek ile mücadele etti. Böceği son anda fark eden Lopez, eliyle sahnenin diğer... 11.08.2025, Sputnik Türkiye
Jennifer Lopez'in üzerine konser esnasında büyük bir böcek kondu. Önce şarkıcının göbek hizasına yürüyen böcek ardından boynuna doğru hareket etti. Hayranları çığlıkla uyardıŞarkıcının dev ekrana verilen görüntüsünde böceği fark eden kalabalık çığlıklar atmaya başladı. Lopez bunu şarkı performansının karşılığı olarak düşünse de hayranları şarkıcıyı uyarmaya çalışıyordu.
Jennifer Lopez sahnede şarkı söylerken boynunda böcek yürüdü: Dev ekrandan böceği görenler çığlık attı
16:19 11.08.2025
Jennifer Lopez, Kazakistan konseri sırasında elbisesinin boyun kısmında yürüyen böcek ile mücadele etti. Böceği son anda fark eden Lopez, eliyle sahnenin diğer tarafına fırlattı.
Jennifer Lopez'in üzerine konser esnasında büyük bir böcek kondu. Önce şarkıcının göbek hizasına yürüyen böcek ardından boynuna doğru hareket etti.
Hayranları çığlıkla uyardı
Şarkıcının dev ekrana verilen görüntüsünde böceği fark eden kalabalık çığlıklar atmaya başladı. Lopez bunu şarkı performansının karşılığı olarak düşünse de hayranları şarkıcıyı uyarmaya çalışıyordu.