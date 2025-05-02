https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/komedyen-russell-brand-4-kadina-tecavuz-davasindan-kefaletle-serbest-birakildi-1095874666.html
Komedyen Russell Brand, 4 kadına tecavüz davasından kefaletle serbest bırakıldı
Komedyen Russell Brand, 4 kadına tecavüz davasından kefaletle serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
İngiliz aktör ve komedyen Russell Brand, tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla çıktığı Londra’daki mahkeme tarafından şartlı kefaletle serbest bırakıldı... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T18:50+0300
2025-05-02T18:50+0300
2025-05-02T18:50+0300
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tecavüz girişimi
tecavüz yasası
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para cezası
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İngiltere’de dört farklı kadının tecavüz ve cinsel saldırı iddialarıyla yargılanan Russell Brand, ilk kez Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıktı. Mahkeme, Brand’i şartlı kefaletle serbest bırakırken, 30 Mayıs'ta Old Bailey olarak bilinen Merkezi Ceza Mahkemesi'nde hazır bulunmasını zorunlu kıldı. Brand duruşmada herhangi bir savunmada bulunmadı ancak daha önce tüm suçlamaları reddetmişti. Florida’da yaşadığı belirtilen Brand’in mahkemeye bulunduğu yeri bildirmesi ve duruşmalara eksiksiz katılması gerektiği şart koşuldu. Şartları ihlal etmesi halinde gözaltı kararı uygulanacağı ünlü isme aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/unlu-komedyen-russell-brand-cinsel-saldiri-suclamasiyla-mahkemeye-cikacak-1095149776.html
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abd, tecavüz, tecavüz girişimi, tecavüz yasası, kefalet, kefaletle serbest, para, para cezası, mahkeme, mahkeme kararı, hollywood
abd, tecavüz, tecavüz girişimi, tecavüz yasası, kefalet, kefaletle serbest, para, para cezası, mahkeme, mahkeme kararı, hollywood
Komedyen Russell Brand, 4 kadına tecavüz davasından kefaletle serbest bırakıldı
İngiliz aktör ve komedyen Russell Brand, tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla çıktığı Londra’daki mahkeme tarafından şartlı kefaletle serbest bırakıldı. Brand, duruşmada savunma yapmazken, 30 Mayıs’ta Old Bailey Mahkemesi'nde hazır bulunması şart koşuldu. Mahkeme, Brand’in ikametgah bilgilerini paylaşmasını da kefalet şartı olarak belirledi.
İngiltere’de dört farklı kadının tecavüz ve cinsel saldırı iddialarıyla yargılanan Russell Brand, ilk kez Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıktı.
Mahkeme, Brand’i şartlı kefaletle serbest bırakırken, 30 Mayıs'ta Old Bailey olarak bilinen Merkezi Ceza Mahkemesi'nde hazır bulunmasını zorunlu kıldı. Brand duruşmada herhangi bir savunmada bulunmadı ancak daha önce tüm suçlamaları reddetmişti.
Florida’da yaşadığı belirtilen Brand’in mahkemeye bulunduğu yeri bildirmesi ve duruşmalara eksiksiz katılması gerektiği şart koşuldu. Şartları ihlal etmesi halinde gözaltı kararı uygulanacağı ünlü isme aktarıldı.