https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/komedyen-russell-brand-4-kadina-tecavuz-davasindan-kefaletle-serbest-birakildi-1095874666.html

Komedyen Russell Brand, 4 kadına tecavüz davasından kefaletle serbest bırakıldı

Komedyen Russell Brand, 4 kadına tecavüz davasından kefaletle serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye

İngiliz aktör ve komedyen Russell Brand, tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla çıktığı Londra’daki mahkeme tarafından şartlı kefaletle serbest bırakıldı... 02.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-02T18:50+0300

2025-05-02T18:50+0300

2025-05-02T18:50+0300

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İngiltere’de dört farklı kadının tecavüz ve cinsel saldırı iddialarıyla yargılanan Russell Brand, ilk kez Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıktı. Mahkeme, Brand’i şartlı kefaletle serbest bırakırken, 30 Mayıs'ta Old Bailey olarak bilinen Merkezi Ceza Mahkemesi'nde hazır bulunmasını zorunlu kıldı. Brand duruşmada herhangi bir savunmada bulunmadı ancak daha önce tüm suçlamaları reddetmişti. Florida’da yaşadığı belirtilen Brand’in mahkemeye bulunduğu yeri bildirmesi ve duruşmalara eksiksiz katılması gerektiği şart koşuldu. Şartları ihlal etmesi halinde gözaltı kararı uygulanacağı ünlü isme aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/unlu-komedyen-russell-brand-cinsel-saldiri-suclamasiyla-mahkemeye-cikacak-1095149776.html

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