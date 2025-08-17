https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/trump-rusyayla-ilgili-buyuk-bir-ilerleme-var-1098652911.html

Trump: Rusya'yla ilgili büyük bir ilerleme var

Alaska'daki zirvede büyük bir ilerleme kaydedildiğini belirten Trump, ABD medyasını zirvenin sonuçlarını çarpıttıkları gerekçesiyle eleştirdi. 17.08.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya konusunda büyük bir ilerleme kaydedildiğini ifade etti.Alaska Zirvesi hakkında Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, "Rusya'yla ilgili büyük bir ilerleme var. Bizi izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.Bir diğer paylaşımında ise ABD medyasını Alaska Zirvesi'ni çarpıtmakla suçlayan Trump, tepkisini şöyle gösterdi:Alaska ZirvesiPutin ve Trump Cuma günü Alaska'da bir araya gelmişti. Liderlerin Elmendorf-Richardson askeri üssündeki 3'e 3 formatındaki görüşmeleri 2 saat 45 dakika sürmüştü.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, toplantıda Rus tarafında yer alırken karşılarında ABD tarafını Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump'ın Özel Temsilcisi Steven Witkoff hazır bulunmuştu.Putin, Başkan Trump ile Ukrayna krizine olası adil bir çözüm konusunu görüştüğünü belirterek Alaska'daki görüşmelerin tarafları gerekli kararlara yaklaştırdığını söylemişti. Rus lider, ABD yönetimi gibi Moskova'nın da Ukrayna'daki çatışmaların hızla sona ermesini istediğini vurgulamıştı.

