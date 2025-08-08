Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/izmirliler-careyi-boyle-buldu-su-kesintileri-bidon-satislarini-yuzde-100-artirdi-1098447865.html
İzmirliler çareyi böyle buldu: Su kesintileri bidon satışlarını yüzde 100 artırdı
İzmirliler çareyi böyle buldu: Su kesintileri bidon satışlarını yüzde 100 artırdı
08.08.2025
2025-08-08T14:02+0300
2025-08-08T14:02+0300
Barajlardaki su miktarının kritik düzeye inmesiyle birlikte su kesintilerinin dönüşümlü olarak uygulanmaya başlandığı İzmir'de vatandaşlar çareyi su bidonlarında buldu. Son dönemde su bidonu satışları iki katına çıkarken, satıcılar önümüzdeki günlerde daha çok talep olacağını belirtiyor. İzmir'de başta Çeşme olmak üzere 12 ilçede su kesintileri sürüyor. Planlama kapsamında bugün de Buca, Bornova, Karabağlar ve Karşıyaka ilçelerinde belirlenen mahallelerde saat 23.00 itibarıyla su kesintisi başlayacak. Kesinti yarın sabah 05.00'te sonlandırılacak.Herkes su bidonu satın alıyorDüzenli kesintilere karşı tedbir almak isteyen İzmirliler, gece kullanmak için bidonlara su dolduruyor. Bu nedenle evsel boyuttaki plastik bidonlara talep arttı.Gıda Çarşısı'nda plastik ürün toptancısı Ramazan Boğa, vatandaşın kesintilere karşı su stoku yapmak için bidon almaya başladığını söyledi. Bidon satışlarında ciddi yükseliş olduğunu kaydeden Boğa, "Vatandaşımız daha çok musluklu bidon alıp, suyu stoklayıp rahat kullanmayı planlıyor. Bidon satışında yüzde 100'ün üzerinde artış var. Su kesintisinin saatleri ve fazlalığının bunu daha da artıracağını düşünüyoruz." diye konuştu.Satışlar ikiye katladıPlastik ürün satan işletmenin satış müdürü Adem İhtiyar da 20 litreden başlayarak 220 litre kapasiteli olanlara kadar bidon sattıklarını belirtti. Vatandaşların genellikle 20 ve 30 litrelik musluklu bidon tercih ettiğini anlatan İhtiyar, "Satışlarımız ikiye katlandı." dedi.Bidon alan vatandaşlardan Esma Usluer de suyun bilinçli tüketilmesi gerektiğine işaret ederek, "İzmir'deki su kesintilerinde önlem almak için bidon aldık. Bu yaz sıcağında maalesef kuraklık kendisini gösteriyor. Toplum olarak bilinçli olmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/izmirde-8-agustos-su-kesintisi-yapilacak-ilceler-ve-mahalleler-1098434494.html
İzmirliler çareyi böyle buldu: Su kesintileri bidon satışlarını yüzde 100 artırdı

14:02 08.08.2025
Abone ol
Su kesintilerinin yaşandığı İzmir'de bidon satışları yüzde 100 arttı.
Barajlardaki su miktarının kritik düzeye inmesiyle birlikte su kesintilerinin dönüşümlü olarak uygulanmaya başlandığı İzmir'de vatandaşlar çareyi su bidonlarında buldu. Son dönemde su bidonu satışları iki katına çıkarken, satıcılar önümüzdeki günlerde daha çok talep olacağını belirtiyor.
İzmir'de başta Çeşme olmak üzere 12 ilçede su kesintileri sürüyor. Planlama kapsamında bugün de Buca, Bornova, Karabağlar ve Karşıyaka ilçelerinde belirlenen mahallelerde saat 23.00 itibarıyla su kesintisi başlayacak. Kesinti yarın sabah 05.00'te sonlandırılacak.

Herkes su bidonu satın alıyor

Düzenli kesintilere karşı tedbir almak isteyen İzmirliler, gece kullanmak için bidonlara su dolduruyor. Bu nedenle evsel boyuttaki plastik bidonlara talep arttı.
Gıda Çarşısı'nda plastik ürün toptancısı Ramazan Boğa, vatandaşın kesintilere karşı su stoku yapmak için bidon almaya başladığını söyledi. Bidon satışlarında ciddi yükseliş olduğunu kaydeden Boğa, "Vatandaşımız daha çok musluklu bidon alıp, suyu stoklayıp rahat kullanmayı planlıyor. Bidon satışında yüzde 100'ün üzerinde artış var. Su kesintisinin saatleri ve fazlalığının bunu daha da artıracağını düşünüyoruz." diye konuştu.
Satışlar ikiye katladı

Plastik ürün satan işletmenin satış müdürü Adem İhtiyar da 20 litreden başlayarak 220 litre kapasiteli olanlara kadar bidon sattıklarını belirtti. Vatandaşların genellikle 20 ve 30 litrelik musluklu bidon tercih ettiğini anlatan İhtiyar, "Satışlarımız ikiye katlandı." dedi.
Bidon alan vatandaşlardan Esma Usluer de suyun bilinçli tüketilmesi gerektiğine işaret ederek, "İzmir'deki su kesintilerinde önlem almak için bidon aldık. Bu yaz sıcağında maalesef kuraklık kendisini gösteriyor. Toplum olarak bilinçli olmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.
