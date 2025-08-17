https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/ankarada-bazi-yollar-ve-metro-duraklari-yarin-trafige-kapanacak-1098654515.html

Ankara'da bazı yollar ve metro durakları yarın trafiğe kapanacak

Ankara'da bazı yollar ve metro durakları yarın trafiğe kapanacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yarın (18 Ağustos Pazartesi) düzenlenecek etkinlik nedeniyle şehir merkezindeki bazı cadde ve sokakların saat 08.00'den itibaren...

Ankara’da 18 Ağustos Pazartesi günü düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı cadde ve sokakların saat 08.00'den itibaren trafiğe kapatılacağı duyuruldu.Ankara Emniyeti tarafından yapılan açıklamada Anıt, Gençlik, Dögol, GMK ve Kazım Karabekir caddeleriyle bu bölgeye açılan yolların yarın ulaşıma kapalı olacağı açıklandı. Ayrıca saat 11.00’den itibaren Atatürk Kültür Merkezi metro durağı ve Anadolu Meydanı Ankaray durağının da hizmet vermeyeceği belirtildi.Başkentte bu yolları kullanacak kişilerin alternatif yolları tercih etmesi gerektiği hatırlatıldı.

