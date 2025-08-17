https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/ankarada-bazi-yollar-ve-metro-duraklari-yarin-trafige-kapanacak-1098654515.html
Ankara'da bazı yollar ve metro durakları yarın trafiğe kapanacak
Ankara'da bazı yollar ve metro durakları yarın trafiğe kapanacak
Sputnik Türkiye
Ankara Emniyet Müdürlüğü, yarın (18 Ağustos Pazartesi) düzenlenecek etkinlik nedeniyle şehir merkezindeki bazı cadde ve sokakların saat 08.00’den itibaren... 17.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-17T19:43+0300
2025-08-17T19:43+0300
2025-08-17T19:43+0300
türki̇ye
ankara
ankara valiliği
ankara büyükşehir belediyesi
trafik
trafik kontrolü
trafik polisi
yol
yol çalışması
yol kapatma eylemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/08/1049655537_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_bc46601253afd4cbb9feb009fbfcc9ab.jpg
Ankara’da 18 Ağustos Pazartesi günü düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı cadde ve sokakların saat 08.00'den itibaren trafiğe kapatılacağı duyuruldu.Ankara Emniyeti tarafından yapılan açıklamada Anıt, Gençlik, Dögol, GMK ve Kazım Karabekir caddeleriyle bu bölgeye açılan yolların yarın ulaşıma kapalı olacağı açıklandı. Ayrıca saat 11.00’den itibaren Atatürk Kültür Merkezi metro durağı ve Anadolu Meydanı Ankaray durağının da hizmet vermeyeceği belirtildi.Başkentte bu yolları kullanacak kişilerin alternatif yolları tercih etmesi gerektiği hatırlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/ankara-icin-meteorolojik-alarm-valilik-saat-araligi-verdi-1098307015.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/08/1049655537_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_70bcea150cfb5ff1196e364043ab729c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ankara, ankara valiliği, ankara büyükşehir belediyesi, trafik, trafik kontrolü, trafik polisi, yol, yol çalışması, yol kapatma eylemi, yol haritası, metro, metro hattı
ankara, ankara valiliği, ankara büyükşehir belediyesi, trafik, trafik kontrolü, trafik polisi, yol, yol çalışması, yol kapatma eylemi, yol haritası, metro, metro hattı
Ankara'da bazı yollar ve metro durakları yarın trafiğe kapanacak
Ankara Emniyet Müdürlüğü, yarın (18 Ağustos Pazartesi) düzenlenecek etkinlik nedeniyle şehir merkezindeki bazı cadde ve sokakların saat 08.00’den itibaren trafiğe kapatılacağını açıkladı. Ayrıca saat 11.00’den itibaren Atatürk Kültür Merkezi metro durağı ve Anadolu Meydanı Ankaray durağının da hizmet vermeyeceği belirtildi.
Ankara’da 18 Ağustos Pazartesi günü düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı cadde ve sokakların saat 08.00'den itibaren trafiğe kapatılacağı duyuruldu.
Ankara Emniyeti tarafından yapılan açıklamada Anıt, Gençlik, Dögol, GMK ve Kazım Karabekir caddeleriyle bu bölgeye açılan yolların yarın ulaşıma kapalı olacağı açıklandı. Ayrıca saat 11.00’den itibaren Atatürk Kültür Merkezi metro durağı ve Anadolu Meydanı Ankaray durağının da hizmet vermeyeceği belirtildi.
Başkentte bu yolları kullanacak kişilerin alternatif yolları tercih etmesi gerektiği hatırlatıldı.