https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/bakan-fidan-hamas-heyetiyle-gorustu-duvardaki-portre-dikkat-cekti-1098313508.html
Bakan Fidan, Hamas heyetiyle görüştü: Duvardaki portre dikkat çekti
Bakan Fidan, Hamas heyetiyle görüştü: Duvardaki portre dikkat çekti
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İstanbul’da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki heyetle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T20:38+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki heyetle bir İstanbul'da bir araya geldi.Görüşmede Hamas heyeti, Gazze’ye ulaşan insani yardımın mevcut ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak olduğunu vurgularken, İsrail’in ateşkes sürecinde uzlaşmaz bir tutum sergilediğine dikkat çekti.Bakan Fidan, İsrail’in Gazze halkını açlığa mahkum ederek bir soykırım politikası izlediğini ifade etti. Bu tutumun, Netanyahu hükümetinin ateşkes konusunda ciddi bir niyet taşımadığını açıkça ortaya koyduğunu belirtti. İsrail’in müzakereleri bilinçli şekilde uzatarak Gazze halkının direncini kırmayı ve onları yurtlarını terk etmeye zorlamayı amaçladığını kaydetti.Fidan, İsrail’in Gazzelileri topraklarından sürmeye ve Batı Şeria’yı ilhak etmeye yönelik çabalarının asla kabul edilemeyeceğini vurgularken, Türkiye’nin ateşkes müzakerelerinin sürdürülmesinden yana olduğunu ifade etti.Görüşmede dikkat çeken bir detay ise, görüşmenin yapıldığı salonda yer alan tarihi bir portre oldu. Bakan Fidan’ın Hamas yetkilileriyle yaptığı görüşmede, duvarda Osmanlı’nın Filistin cephesindeki son komutanlarından Ahmed Cevad Paşa’nın portresi yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/bakan-fidan-katarli-mevkidasi-al-saniyle-gazze-ateskesi-icin-gorustu-1098311818.html
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i̇srail
batı şeria
gazze şeridi
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ortadoğu, hakan fidan, gazze, i̇srail, batı şeria, hamas, haberler, gazze ablukası, gazze şeridi, gazze limanı
ortadoğu, hakan fidan, gazze, i̇srail, batı şeria, hamas, haberler, gazze ablukası, gazze şeridi, gazze limanı
Bakan Fidan, Hamas heyetiyle görüştü: Duvardaki portre dikkat çekti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İstanbul’da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki heyetle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze’deki insani durum ve ateşkes müzakereleri ele alındı. Görüşmede duvarda yer alan Filistin Cephesi Komutanı Ahmed Cevad Paşa’nın portresi dikkat çekti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki heyetle bir İstanbul'da bir araya geldi.
Görüşmede Hamas heyeti, Gazze’ye ulaşan insani yardımın mevcut ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak olduğunu vurgularken, İsrail’in ateşkes sürecinde uzlaşmaz bir tutum sergilediğine dikkat çekti.
Bakan Fidan, İsrail’in Gazze halkını açlığa mahkum ederek bir soykırım politikası izlediğini ifade etti. Bu tutumun, Netanyahu hükümetinin ateşkes konusunda ciddi bir niyet taşımadığını açıkça ortaya koyduğunu belirtti. İsrail’in müzakereleri bilinçli şekilde uzatarak Gazze halkının direncini kırmayı ve onları yurtlarını terk etmeye zorlamayı amaçladığını kaydetti.
Fidan, İsrail’in Gazzelileri topraklarından sürmeye ve Batı Şeria’yı ilhak etmeye yönelik çabalarının asla kabul edilemeyeceğini vurgularken, Türkiye’nin ateşkes müzakerelerinin sürdürülmesinden yana olduğunu ifade etti.
Görüşmede dikkat çeken bir detay ise, görüşmenin yapıldığı salonda yer alan tarihi bir portre oldu. Bakan Fidan’ın Hamas yetkilileriyle yaptığı görüşmede, duvarda Osmanlı’nın Filistin cephesindeki son komutanlarından Ahmed Cevad Paşa’nın portresi yer aldı.