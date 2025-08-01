https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/bakan-fidan-hamas-heyetiyle-gorustu-duvardaki-portre-dikkat-cekti-1098313508.html

Bakan Fidan, Hamas heyetiyle görüştü: Duvardaki portre dikkat çekti

Bakan Fidan, Hamas heyetiyle görüştü: Duvardaki portre dikkat çekti

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İstanbul’da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki heyetle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki heyetle bir İstanbul'da bir araya geldi.Görüşmede Hamas heyeti, Gazze’ye ulaşan insani yardımın mevcut ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak olduğunu vurgularken, İsrail’in ateşkes sürecinde uzlaşmaz bir tutum sergilediğine dikkat çekti.Bakan Fidan, İsrail’in Gazze halkını açlığa mahkum ederek bir soykırım politikası izlediğini ifade etti. Bu tutumun, Netanyahu hükümetinin ateşkes konusunda ciddi bir niyet taşımadığını açıkça ortaya koyduğunu belirtti. İsrail’in müzakereleri bilinçli şekilde uzatarak Gazze halkının direncini kırmayı ve onları yurtlarını terk etmeye zorlamayı amaçladığını kaydetti.Fidan, İsrail’in Gazzelileri topraklarından sürmeye ve Batı Şeria’yı ilhak etmeye yönelik çabalarının asla kabul edilemeyeceğini vurgularken, Türkiye’nin ateşkes müzakerelerinin sürdürülmesinden yana olduğunu ifade etti.Görüşmede dikkat çeken bir detay ise, görüşmenin yapıldığı salonda yer alan tarihi bir portre oldu. Bakan Fidan’ın Hamas yetkilileriyle yaptığı görüşmede, duvarda Osmanlı’nın Filistin cephesindeki son komutanlarından Ahmed Cevad Paşa’nın portresi yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/bakan-fidan-katarli-mevkidasi-al-saniyle-gazze-ateskesi-icin-gorustu-1098311818.html

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