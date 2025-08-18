https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/halit-yukay-hala-bulunamadi-kivanc-tatlitugdan-yeni-paylasim-1098666913.html

Halit Yukay hala bulunamadı: Kıvanç Tatlıtuğ'dan yeni paylaşım

Halit Yukay hala bulunamadı: Kıvanç Tatlıtuğ'dan yeni paylaşım

Sputnik Türkiye

İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmaları sürüyor. Yakın arkadaşı için defalarca çağrı yapan Kıvanç Tatlıtuğ da son paylaşımında 4 bölgeye dikkat çekti. 18.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-18T13:30+0300

2025-08-18T13:30+0300

2025-08-18T13:30+0300

türki̇ye

kıvanç tatlıtuğ

halit yukay

sahil güvenlik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/09/1098460910_0:215:293:380_1920x0_80_0_0_ff2249b66393f6a722453f2281bfeb20.jpg

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.Son olarak Yukay’ın teknesi "Graywolf"a ait koltuk, Çanakkale’nin Karabiga ilçesi kıyısında karaya vurmuş halde bulundu.Yakın arkadaşı için daha önce de yardım çağrısında bulunan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da yeni bir paylaşım yaptı.'Sonsuz teşekkürler'Ünlü oyuncu, Halit Yukay'ın arandığı bölgeyi paylaştı ve "Dostum Halit Yukay'ı hem kaza alanının olduğu bölgede, hem de haritada belirtilen alanlarda var gücü ve tüm imkanlarıyla kararlılıkla aramalara devam eden Sahil Güvenlik, deniz polisi, Kıyı Emniyeti, profesyonel drone ekiplerine sonsuz teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/teknesi-parcalanmis-halde-bulunmustu-kayip-is-insani-halit-yukayin-son-gorusmesi-kivanc-tatlitug-1098524851.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

halit yukay hala bulunamadı