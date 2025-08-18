https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/halit-yukay-hala-bulunamadi-kivanc-tatlitugdan-yeni-paylasim-1098666913.html
Halit Yukay hala bulunamadı: Kıvanç Tatlıtuğ'dan yeni paylaşım
Halit Yukay hala bulunamadı: Kıvanç Tatlıtuğ'dan yeni paylaşım
İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor. Yakın arkadaşı için defalarca çağrı yapan Kıvanç Tatlıtuğ da son paylaşımında 4 bölgeye dikkat çekti. 18.08.2025
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.Son olarak Yukay’ın teknesi "Graywolf"a ait koltuk, Çanakkale’nin Karabiga ilçesi kıyısında karaya vurmuş halde bulundu.Yakın arkadaşı için daha önce de yardım çağrısında bulunan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da yeni bir paylaşım yaptı.'Sonsuz teşekkürler'Ünlü oyuncu, Halit Yukay'ın arandığı bölgeyi paylaştı ve "Dostum Halit Yukay'ı hem kaza alanının olduğu bölgede, hem de haritada belirtilen alanlarda var gücü ve tüm imkanlarıyla kararlılıkla aramalara devam eden Sahil Güvenlik, deniz polisi, Kıyı Emniyeti, profesyonel drone ekiplerine sonsuz teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Son olarak Yukay’ın teknesi "Graywolf"a ait koltuk, Çanakkale’nin Karabiga ilçesi kıyısında karaya vurmuş halde bulundu.
Yakın arkadaşı için daha önce de yardım çağrısında bulunan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da yeni bir paylaşım yaptı.
Ünlü oyuncu, Halit Yukay'ın arandığı bölgeyi paylaştı ve "Dostum Halit Yukay'ı hem kaza alanının olduğu bölgede, hem de haritada belirtilen alanlarda var gücü ve tüm imkanlarıyla kararlılıkla aramalara devam eden Sahil Güvenlik, deniz polisi, Kıyı Emniyeti, profesyonel drone ekiplerine sonsuz teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.