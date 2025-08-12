https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/teknesi-parcalanmis-halde-bulunmustu-kayip-is-insani-halit-yukayin-son-gorusmesi-kivanc-tatlitug-1098524851.html

Teknesi parçalanmış halde bulunmuştu: Kayıp iş insanı Halit Yukay’ın son görüşmesi Kıvanç Tatlıtuğ ile gerçekleşmiş

Teknesi parçalanmış halde bulunmuştu: Kayıp iş insanı Halit Yukay’ın son görüşmesi Kıvanç Tatlıtuğ ile gerçekleşmiş

Marmara Adası açıklarında iş insanı Halit Yukay’ın idaresindeki teknenin parçalanmış halde bulunmasıyla başlayan soruşturmada, tekneye çarptığı belirlenen... 12.08.2025, Sputnik Türkiye

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Adası açıklarında Halit Yukay’ın kullandığı Graywolf isimli teknenin parçalanmış ve yarı batık halde bulunması üzerine başlattığı soruşturmada önemli bulgulara ulaştı. Sabah'ın haberine göre incelemelerde, tekne üzerindeki beyaz renkli sürtünme izlerinin, olay günü bölgede seyreden Türk bandıralı gemiye ait olduğu kesinleşti.Kaptan çarpışma anını anlattıTutuklanan gemi kaptanı C.T., ifadesinde olay günü saat 17.00 sıralarında geminin baş tarafında parçalar ve can simidi gördüğünü söyledi. C.T., “Kontrol amacıyla daire çizdim, canlı emaresi görmeyince yoluma devam ettim” dedi.Gemi rotasından çıktı, limanda inceleme yapıldıSoruşturma dosyasına giren bulgulara göre, kaptan C.T.’nin kullandığı gemi, Marmara Adası açıklarında rotasından çıkarak dairesel manevra yaptı. Geminin baş kısmında sürtünme izleri bulundu. Kamera kayıtlarında, Kocaeli Limanı’na varan kaptan ve yanındaki kişinin geminin baş kısmını detaylıca incelediği belirlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ise herhangi bir ihbarda bulunulmadı.Tutuklama kararı verildiYalova Başsavcılığı, taksirle ölüme neden olma suçundan kaptan C.T.’nin tutuklanmasını talep etti. İlk aşamada adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli, savcılığın itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın titizlikle sürdüğü bildirildi.Kıvanç Tatlıtuğ son konuşan kişi olduOlayla ilgili dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kaza öncesinde telefonla görüştüğü Halit Yukay ile konuşmasının aniden kesildiğini söyledi. Tatlıtuğ, arkadaşına ulaşamayınca iş insanının babasını arayıp durumu aktardı.Tatlıtuğ arama çalışmalarına katıldıKazayı duyar duymaz Erdek’in Narlı köyüne giden Tatlıtuğ, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmalarını saatlerce yakından takip etti. Geçtiğimiz ay Yukay’ın teknelerinden birini satın alan Tatlıtuğ, sosyal medyadan “Sevgili kardeşim Halit Yukay, elim bir kaza sonucu ortadan kayboldu. Beşinci günün sabahındayız ve çok kritik saatlere girdik” diyerek yardım çağrısında bulundu.

