https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/teknesi-parcalanmis-halde-bulunmustu-kayip-is-insani-halit-yukayin-son-gorusmesi-kivanc-tatlitug-1098524851.html
Teknesi parçalanmış halde bulunmuştu: Kayıp iş insanı Halit Yukay’ın son görüşmesi Kıvanç Tatlıtuğ ile gerçekleşmiş
Teknesi parçalanmış halde bulunmuştu: Kayıp iş insanı Halit Yukay’ın son görüşmesi Kıvanç Tatlıtuğ ile gerçekleşmiş
Sputnik Türkiye
Marmara Adası açıklarında iş insanı Halit Yukay’ın idaresindeki teknenin parçalanmış halde bulunmasıyla başlayan soruşturmada, tekneye çarptığı belirlenen... 12.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-12T09:52+0300
2025-08-12T09:52+0300
2025-08-12T09:52+0300
türki̇ye
kıvanç tatlıtuğ
halit yukay
tekne
tekne kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098526284_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_09e68fe182d4ebe3f204213bb40fec5c.jpg
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Adası açıklarında Halit Yukay’ın kullandığı Graywolf isimli teknenin parçalanmış ve yarı batık halde bulunması üzerine başlattığı soruşturmada önemli bulgulara ulaştı. Sabah'ın haberine göre incelemelerde, tekne üzerindeki beyaz renkli sürtünme izlerinin, olay günü bölgede seyreden Türk bandıralı gemiye ait olduğu kesinleşti.Kaptan çarpışma anını anlattıTutuklanan gemi kaptanı C.T., ifadesinde olay günü saat 17.00 sıralarında geminin baş tarafında parçalar ve can simidi gördüğünü söyledi. C.T., “Kontrol amacıyla daire çizdim, canlı emaresi görmeyince yoluma devam ettim” dedi.Gemi rotasından çıktı, limanda inceleme yapıldıSoruşturma dosyasına giren bulgulara göre, kaptan C.T.’nin kullandığı gemi, Marmara Adası açıklarında rotasından çıkarak dairesel manevra yaptı. Geminin baş kısmında sürtünme izleri bulundu. Kamera kayıtlarında, Kocaeli Limanı’na varan kaptan ve yanındaki kişinin geminin baş kısmını detaylıca incelediği belirlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ise herhangi bir ihbarda bulunulmadı.Tutuklama kararı verildiYalova Başsavcılığı, taksirle ölüme neden olma suçundan kaptan C.T.’nin tutuklanmasını talep etti. İlk aşamada adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli, savcılığın itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın titizlikle sürdüğü bildirildi.Kıvanç Tatlıtuğ son konuşan kişi olduOlayla ilgili dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kaza öncesinde telefonla görüştüğü Halit Yukay ile konuşmasının aniden kesildiğini söyledi. Tatlıtuğ, arkadaşına ulaşamayınca iş insanının babasını arayıp durumu aktardı.Tatlıtuğ arama çalışmalarına katıldıKazayı duyar duymaz Erdek’in Narlı köyüne giden Tatlıtuğ, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmalarını saatlerce yakından takip etti. Geçtiğimiz ay Yukay’ın teknelerinden birini satın alan Tatlıtuğ, sosyal medyadan “Sevgili kardeşim Halit Yukay, elim bir kaza sonucu ortadan kayboldu. Beşinci günün sabahındayız ve çok kritik saatlere girdik” diyerek yardım çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/calismalara-kivanc-tatlitug-da-katildi-teknesi-parcalanan-is-insani-halit-yukay-icin-kurbaga-1098478876.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098526284_201:0:1400:899_1920x0_80_0_0_b3b7f76e80b9b41d6fd59d26a79ddc63.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kıvanç tatlıtuğ, halit yukay , tekne, tekne kazası
kıvanç tatlıtuğ, halit yukay , tekne, tekne kazası
Teknesi parçalanmış halde bulunmuştu: Kayıp iş insanı Halit Yukay’ın son görüşmesi Kıvanç Tatlıtuğ ile gerçekleşmiş
Marmara Adası açıklarında iş insanı Halit Yukay’ın idaresindeki teknenin parçalanmış halde bulunmasıyla başlayan soruşturmada, tekneye çarptığı belirlenen geminin kaptanı tutuklandı. Kazadan hemen önce Yukay ile telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıkan Kıvanç Tatlıtuğ, dostunu arama çalışmalarına katıldı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Adası açıklarında Halit Yukay’ın kullandığı Graywolf isimli teknenin parçalanmış ve yarı batık halde bulunması üzerine başlattığı soruşturmada önemli bulgulara ulaştı. Sabah'ın haberine göre incelemelerde, tekne üzerindeki beyaz renkli sürtünme izlerinin, olay günü bölgede seyreden Türk bandıralı gemiye ait olduğu kesinleşti.
Kaptan çarpışma anını anlattı
Tutuklanan gemi kaptanı C.T., ifadesinde olay günü saat 17.00 sıralarında geminin baş tarafında parçalar ve can simidi gördüğünü söyledi. C.T., “Kontrol amacıyla daire çizdim, canlı emaresi görmeyince yoluma devam ettim” dedi.
Gemi rotasından çıktı, limanda inceleme yapıldı
Soruşturma dosyasına giren bulgulara göre, kaptan C.T.’nin kullandığı gemi, Marmara Adası açıklarında rotasından çıkarak dairesel manevra yaptı. Geminin baş kısmında sürtünme izleri bulundu. Kamera kayıtlarında, Kocaeli Limanı’na varan kaptan ve yanındaki kişinin geminin baş kısmını detaylıca incelediği belirlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ise herhangi bir ihbarda bulunulmadı.
Yalova Başsavcılığı, taksirle ölüme neden olma suçundan kaptan C.T.’nin tutuklanmasını talep etti. İlk aşamada adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli, savcılığın itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın titizlikle sürdüğü bildirildi.
Kıvanç Tatlıtuğ son konuşan kişi oldu
Olayla ilgili dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kaza öncesinde telefonla görüştüğü Halit Yukay ile konuşmasının aniden kesildiğini söyledi. Tatlıtuğ, arkadaşına ulaşamayınca iş insanının babasını arayıp durumu aktardı.
Tatlıtuğ arama çalışmalarına katıldı
Kazayı duyar duymaz Erdek’in Narlı köyüne giden Tatlıtuğ, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmalarını saatlerce yakından takip etti. Geçtiğimiz ay Yukay’ın teknelerinden birini satın alan Tatlıtuğ, sosyal medyadan “Sevgili kardeşim Halit Yukay, elim bir kaza sonucu ortadan kayboldu. Beşinci günün sabahındayız ve çok kritik saatlere girdik” diyerek yardım çağrısında bulundu.