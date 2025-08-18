https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/hackerlarin-hedefi-bu-kez-hollandalilar-oldu-11-milyon-euro-fidye-istediler-1098669705.html

Hackerların hedefi bu kez Hollandalılar oldu: 1.1 milyon Euro fidye istediler

Sputnik Türkiye

Hollandalıların sağlık verilerini çalan hacker grubu verileri çaldıkları firmadan yaklaşık 1,1 milyon Euro değerinde kripto para fidye talep ediyor. 18.08.2025, Sputnik Türkiye

Hollanda'da Clinical Diagnostics laboratuvardan yüz binlerce Hollandalının tıbbi verilerini çalan hacker grubu Nova, verileri çaldıkları firmadan verileri yayımlamamak için 11 Bitcoin (yaklaşık 1,1 milyon Euro) fidye istedi. Şirket, daha önce gruba miktarı bildirilmeyen bir tutarda fidye ödedi ancak durumun polise bildirilmesinin ardından Nova grubu yeni fidye talep etti.Son tarih 29 AğustosGrubun sitesinde, fidyenin ödenmesi için de geri sayım saati bulunurken, talep edilen fidyenin ödenmemesi durumunda, 29 Ağustos'ta verileri sızdıracağı tehdidi yer aldı.Hackerların ele geçirdiği veriler arasında rahim ağzı kanseri tarama programına katılan 485 bin kadının isim, adres, doğum tarihi, vatandaşlık numarası ve test sonuçlarına ilişkin bilgiler yer alıyor.

