Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/hackerlarin-hedefi-bu-kez-hollandalilar-oldu-11-milyon-euro-fidye-istediler-1098669705.html
Hackerların hedefi bu kez Hollandalılar oldu: 1.1 milyon Euro fidye istediler
Hackerların hedefi bu kez Hollandalılar oldu: 1.1 milyon Euro fidye istediler
Sputnik Türkiye
Hollandalıların sağlık verilerini çalan hacker grubu verileri çaldıkları firmadan yaklaşık 1,1 milyon Euro değerinde kripto para fidye talep ediyor. 18.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-18T16:40+0300
2025-08-18T16:40+0300
dünya
hollanda
hacker
sağlık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/16/1043866544_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c9ac498a47a7942a088027ff9fc4915d.jpg
Hollanda'da Clinical Diagnostics laboratuvardan yüz binlerce Hollandalının tıbbi verilerini çalan hacker grubu Nova, verileri çaldıkları firmadan verileri yayımlamamak için 11 Bitcoin (yaklaşık 1,1 milyon Euro) fidye istedi. Şirket, daha önce gruba miktarı bildirilmeyen bir tutarda fidye ödedi ancak durumun polise bildirilmesinin ardından Nova grubu yeni fidye talep etti.Son tarih 29 AğustosGrubun sitesinde, fidyenin ödenmesi için de geri sayım saati bulunurken, talep edilen fidyenin ödenmemesi durumunda, 29 Ağustos'ta verileri sızdıracağı tehdidi yer aldı.Hackerların ele geçirdiği veriler arasında rahim ağzı kanseri tarama programına katılan 485 bin kadının isim, adres, doğum tarihi, vatandaşlık numarası ve test sonuçlarına ilişkin bilgiler yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/sahte-medyuma-kandi-buyu-bozma-vaadiyle-tum-parasini-kaptirdi-1098658576.html
hollanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/16/1043866544_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1f56032302c97166958721b455209d8a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hollanda, hacker, sağlık
hollanda, hacker, sağlık

Hackerların hedefi bu kez Hollandalılar oldu: 1.1 milyon Euro fidye istediler

16:40 18.08.2025
© AFP 2023 / NICOLAS ASFOURIHacker
Hacker - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2025
© AFP 2023 / NICOLAS ASFOURI
Abone ol
Hollandalıların sağlık verilerini çalan hacker grubu verileri çaldıkları firmadan yaklaşık 1,1 milyon Euro değerinde kripto para fidye talep ediyor.
Hollanda'da Clinical Diagnostics laboratuvardan yüz binlerce Hollandalının tıbbi verilerini çalan hacker grubu Nova, verileri çaldıkları firmadan verileri yayımlamamak için 11 Bitcoin (yaklaşık 1,1 milyon Euro) fidye istedi. Şirket, daha önce gruba miktarı bildirilmeyen bir tutarda fidye ödedi ancak durumun polise bildirilmesinin ardından Nova grubu yeni fidye talep etti.

Son tarih 29 Ağustos

Grubun sitesinde, fidyenin ödenmesi için de geri sayım saati bulunurken, talep edilen fidyenin ödenmemesi durumunda, 29 Ağustos'ta verileri sızdıracağı tehdidi yer aldı.
Hackerların ele geçirdiği veriler arasında rahim ağzı kanseri tarama programına katılan 485 bin kadının isim, adres, doğum tarihi, vatandaşlık numarası ve test sonuçlarına ilişkin bilgiler yer alıyor.
Hacker - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2025
TÜRKİYE
Sahte medyuma kandı: Büyü bozma vaadiyle tüm parasını kaptırdı
09:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала