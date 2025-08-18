https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/ehliyetsiz-ve-alkollu-motosikletli-yolda-yuruyen-aileye-carpti-9-aylik-bebek-oldu-1098668765.html
Ehliyetsiz ve alkollü motosikletli yolda yürüyen aileye çarptı: 9 aylık bebek öldü
Ehliyetsiz ve alkollü motosikletli yolda yürüyen aileye çarptı: 9 aylık bebek öldü
Sputnik Türkiye
Hatay'da yolda yürüyen aileye çarpan alkollü ve ehliyetsiz sürücü 9 aylık bebeğin ölümüne neden oldu. 18.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-18T15:45+0300
2025-08-18T15:45+0300
2025-08-18T15:45+0300
türki̇ye
kaza
motosiklet
ehliyet
alkollü sürücü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/13/1088194114_7:0:3648:2048_1920x0_80_0_0_11d346fcfd756b66e574404e1d8bf6a8.jpg
Hatay Arsuz'da ehliyeti olmayan ve 0,67 promil alkollü olduğu belirlenen 16 yaşındaki sürücünün kullandığı motosiklet yolda yürüyen aileye çarptı. Kazada, bebek arabasında bulunan 9 aylık Miran bebek hayatını kaybetti. Hatay'da Enes B'nin (16) kullandığı 31 AUK 783 plakalı motosiklet, Konacık Mahallesi'nde bebek arabasıyla yolun sağında yürüyen aileye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.9 aylık bebek kurtarılamadıYaralanan sürücü ile yaya Emine Bilgin (55), kızı Fatma Nur Bilgin (18), torunları Miraç Yivli (3) ve 9 aylık Miran Yivli, sağlık ekiplerince Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan bebek arabasındaki Miran Yivli, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Sürücü belgesinin bulunmadığı ve 0,67 promil alkollü olduğu belirlenen Enes B, tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Ölen bebeğin annesinin, kaza sırasında işte olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/istanbulda-otobus-devrildi-ilk-belirlemelere-gore-3-kisi-hayatini-kaybetti-cok-sayida-yarali-var-1098657273.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/13/1088194114_917:0:3648:2048_1920x0_80_0_0_8ac9ab5fbc5f631dcdd907fa6ea68a38.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kaza, motosiklet, ehliyet, alkollü sürücü
kaza, motosiklet, ehliyet, alkollü sürücü
Ehliyetsiz ve alkollü motosikletli yolda yürüyen aileye çarptı: 9 aylık bebek öldü
Hatay'da yolda yürüyen aileye çarpan alkollü ve ehliyetsiz sürücü 9 aylık bebeğin ölümüne neden oldu.
Hatay Arsuz'da ehliyeti olmayan ve 0,67 promil alkollü olduğu belirlenen 16 yaşındaki sürücünün kullandığı motosiklet yolda yürüyen aileye çarptı. Kazada, bebek arabasında bulunan 9 aylık Miran bebek hayatını kaybetti.
Hatay'da Enes B'nin (16) kullandığı 31 AUK 783 plakalı motosiklet, Konacık Mahallesi'nde bebek arabasıyla yolun sağında yürüyen aileye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
9 aylık bebek kurtarılamadı
Yaralanan sürücü ile yaya Emine Bilgin (55), kızı Fatma Nur Bilgin (18), torunları Miraç Yivli (3) ve 9 aylık Miran Yivli, sağlık ekiplerince Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan bebek arabasındaki Miran Yivli, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü belgesinin bulunmadığı ve 0,67 promil alkollü olduğu belirlenen Enes B, tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Ölen bebeğin annesinin, kaza sırasında işte olduğu öğrenildi.