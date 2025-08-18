Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/ehliyetsiz-ve-alkollu-motosikletli-yolda-yuruyen-aileye-carpti-9-aylik-bebek-oldu-1098668765.html
Ehliyetsiz ve alkollü motosikletli yolda yürüyen aileye çarptı: 9 aylık bebek öldü
Ehliyetsiz ve alkollü motosikletli yolda yürüyen aileye çarptı: 9 aylık bebek öldü
Sputnik Türkiye
Hatay'da yolda yürüyen aileye çarpan alkollü ve ehliyetsiz sürücü 9 aylık bebeğin ölümüne neden oldu. 18.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-18T15:45+0300
2025-08-18T15:45+0300
türki̇ye
kaza
motosiklet
ehliyet
alkollü sürücü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/13/1088194114_7:0:3648:2048_1920x0_80_0_0_11d346fcfd756b66e574404e1d8bf6a8.jpg
Hatay Arsuz'da ehliyeti olmayan ve 0,67 promil alkollü olduğu belirlenen 16 yaşındaki sürücünün kullandığı motosiklet yolda yürüyen aileye çarptı. Kazada, bebek arabasında bulunan 9 aylık Miran bebek hayatını kaybetti. Hatay'da Enes B'nin (16) kullandığı 31 AUK 783 plakalı motosiklet, Konacık Mahallesi'nde bebek arabasıyla yolun sağında yürüyen aileye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.9 aylık bebek kurtarılamadıYaralanan sürücü ile yaya Emine Bilgin (55), kızı Fatma Nur Bilgin (18), torunları Miraç Yivli (3) ve 9 aylık Miran Yivli, sağlık ekiplerince Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan bebek arabasındaki Miran Yivli, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Sürücü belgesinin bulunmadığı ve 0,67 promil alkollü olduğu belirlenen Enes B, tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Ölen bebeğin annesinin, kaza sırasında işte olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/istanbulda-otobus-devrildi-ilk-belirlemelere-gore-3-kisi-hayatini-kaybetti-cok-sayida-yarali-var-1098657273.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/13/1088194114_917:0:3648:2048_1920x0_80_0_0_8ac9ab5fbc5f631dcdd907fa6ea68a38.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kaza, motosiklet, ehliyet, alkollü sürücü
kaza, motosiklet, ehliyet, alkollü sürücü

Ehliyetsiz ve alkollü motosikletli yolda yürüyen aileye çarptı: 9 aylık bebek öldü

15:45 18.08.2025
© İHA / YASİN CAN-AW290359Kadını kocası, kocayı da kayınbabası vurdu: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kadını kocası, kocayı da kayınbabası vurdu: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2025
© İHA / YASİN CAN-AW290359
Abone ol
Hatay'da yolda yürüyen aileye çarpan alkollü ve ehliyetsiz sürücü 9 aylık bebeğin ölümüne neden oldu.
Hatay Arsuz'da ehliyeti olmayan ve 0,67 promil alkollü olduğu belirlenen 16 yaşındaki sürücünün kullandığı motosiklet yolda yürüyen aileye çarptı. Kazada, bebek arabasında bulunan 9 aylık Miran bebek hayatını kaybetti.
Hatay'da Enes B'nin (16) kullandığı 31 AUK 783 plakalı motosiklet, Konacık Mahallesi'nde bebek arabasıyla yolun sağında yürüyen aileye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

9 aylık bebek kurtarılamadı

Yaralanan sürücü ile yaya Emine Bilgin (55), kızı Fatma Nur Bilgin (18), torunları Miraç Yivli (3) ve 9 aylık Miran Yivli, sağlık ekiplerince Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan bebek arabasındaki Miran Yivli, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü belgesinin bulunmadığı ve 0,67 promil alkollü olduğu belirlenen Enes B, tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Ölen bebeğin annesinin, kaza sırasında işte olduğu öğrenildi.
İstanbul'da, Kuzey Marmara Otoyolu'nda virajı alamayan şehirler arası yolcu otobüsü devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. En az 15 kişi de yaralı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2025
TÜRKİYE
İstanbul'da otobüs devrildi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi, 26 kişi yaralandı
07:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала