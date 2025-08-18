https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/ehliyetsiz-ve-alkollu-motosikletli-yolda-yuruyen-aileye-carpti-9-aylik-bebek-oldu-1098668765.html

Ehliyetsiz ve alkollü motosikletli yolda yürüyen aileye çarptı: 9 aylık bebek öldü

Hatay'da yolda yürüyen aileye çarpan alkollü ve ehliyetsiz sürücü 9 aylık bebeğin ölümüne neden oldu.

Hatay Arsuz'da ehliyeti olmayan ve 0,67 promil alkollü olduğu belirlenen 16 yaşındaki sürücünün kullandığı motosiklet yolda yürüyen aileye çarptı. Kazada, bebek arabasında bulunan 9 aylık Miran bebek hayatını kaybetti. Hatay'da Enes B'nin (16) kullandığı 31 AUK 783 plakalı motosiklet, Konacık Mahallesi'nde bebek arabasıyla yolun sağında yürüyen aileye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.9 aylık bebek kurtarılamadıYaralanan sürücü ile yaya Emine Bilgin (55), kızı Fatma Nur Bilgin (18), torunları Miraç Yivli (3) ve 9 aylık Miran Yivli, sağlık ekiplerince Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan bebek arabasındaki Miran Yivli, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Sürücü belgesinin bulunmadığı ve 0,67 promil alkollü olduğu belirlenen Enes B, tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Ölen bebeğin annesinin, kaza sırasında işte olduğu öğrenildi.

